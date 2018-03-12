К концу недели москвичей ждут аномальные морозы
12 марта 2018, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Москву в предстоящие выходные вновь вернутся морозы до -20°С. Уже в пятницу, 16 марта в столичном регионе будет резкое понижение температуры ночью до -10-15°С, днем не выше -5-10°С.
Об этом сообщил специалист центра погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в пятницу Москва и Подмосковье окажутся в тылу антициклона. Местами будет идти слабый снег. В выходные в небе появится солнце, «ударят» январские морозы. Под утро температура снизится до минус 15–20 градусов, днем до минус 5–10 градусов. Для этого времени года такие показатели аномально низки, уточнил Тишковец.
Эксклюзивное видео: Милонов о предательстве Собчак памяти отца
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес