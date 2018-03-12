К концу недели москвичей ждут аномальные морозы

В Москву в предстоящие выходные вновь вернутся морозы до -20°С. Уже в пятницу, 16 марта в столичном регионе будет резкое понижение температуры ночью до -10-15°С, днем не выше -5-10°С.

Об этом сообщил специалист центра погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в пятницу Москва и Подмосковье окажутся в тылу антициклона. Местами будет идти слабый снег. В выходные в небе появится солнце, «ударят» январские морозы. Под утро температура снизится до минус 15–20 градусов, днем до минус 5–10 градусов. Для этого времени года такие показатели аномально низки, уточнил Тишковец.