Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордным отметкам

Атмосферное давление в Москве бьет рекорды. Сегодня, 13 января оно выросло до 769 мм ртутного столба. По ощущениям, это все равно, что спуститься в шахту на глубину 260 метров.

По данным наблюдений, это всего на 2 мм ртутного столба меньше, чем 13 января 1937 года, когда был установлен абсолютный рекорд атмосферного давления дня (771 мм ртутного столба).

У тех, чей организм чутко реагирует на изменения погоды, могут появиться слабость, головные боли и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Синоптики предполагают, что давление и дальше будет расти.

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