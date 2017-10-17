Синоптики: в Москве в выходные может выпасть снег

В Гидрометцентре России сообщили, что в грядущие выходные в Москве может выпасть небольшой снег.

Предполагается, что формирования снежного покрова в столице не произойдет – он почти сразу растает. Как сообщает во вторник, 17 октября, РИА "Новости", ссылаясь на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову, в Москве ночью в субботу и воскресенье температура воздуха может опуститься ниже нуля, однако днем столбики термометра будут вновь подниматься.

Подчеркивается, что в настоящий момент погода очень близка к норме для данного времени года.