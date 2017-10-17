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Синоптики: в Москве в выходные может выпасть снег

17 октября 2017, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики: в Москве в выходные может выпасть снег
фото: pixabay.com

В Гидрометцентре России сообщили, что в грядущие выходные в Москве может выпасть небольшой снег.

Предполагается, что формирования снежного покрова в столице не произойдет – он почти сразу растает. Как сообщает во вторник, 17 октября, РИА "Новости", ссылаясь на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову, в Москве ночью в субботу и воскресенье температура воздуха может опуститься ниже нуля, однако днем столбики термометра будут вновь подниматься.

Подчеркивается, что в настоящий момент погода очень близка к норме для данного времени года.

 

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Крымского пенсионера сбили сразу две машины

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Беременная герцогиня Кэтрин удивила поклонников танцем с медведем

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В России выявили новую схему телефонного мошенничества

В России выявили новую схему телефонного мошенничества

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ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на сотни миллиардов

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Страховщики могут начать самостоятельно определять тарифы ОСАГО

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