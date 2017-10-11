Гидрометцентр предупредил москвичей о «жутком дожде»

По данным метеорологического ведомства, в Московском регионе с четверга, 12 октября, из-за прохождения циклона начнутся продолжительные дожди. В Москве ожидается температура +8…+11 градусов.

Она сохранится с 12 по 14 октября. В воскресенье похолодает до 4-9 градусов при северо-западном ветре в 5-10 м/ с.

13 октября и в ночь на 14 октября дождь в регионе ожидается «просто жуткий», сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает ТАСС.

Напомним, 13 октября на Земле начнется новая магнитная буря. Она будет не очень большой, свидетельствуют данные лабораторий по наблюдению за солнечной активностью, заметного влияния на людей и технику не окажет.





