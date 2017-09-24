МЧС предупреждает о гололеде в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

МЧС России предупредило о гололеде на дорогах Сибири, Урала и Дальнего Востока в течение ближайшей недели. В регионах ожидаются мокрый снег и минусовые температуры по ночам.

Завтра днем на западе центральных и южных районов Красноярского края ожидаются местами порывы северо-западного ветра 15-18 м/с.

В Свердловской и Челябинской областях в темное время суток столбик термометра опустится до -4 градусов.

МЧС предупреждает, что в регионах трёх федеральных округов межсезонье способно спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта и рост количества дорожно-транспортных происшествий. На междугородных трассах дорожная обстановка может быть особенно сложной. Следует быть готовыми к затянутым туманом дорогам.