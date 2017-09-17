Бушевавший у японского острова Окинава мощный тайфун "Талим" 18 сентября подойдет к Приморью и принесет ливни и сильный ветер, сообщает краевой главк МЧС России. Сейчас тайфун находится на юге Японии в префектуре Кагосима.

Он движется в северо-восточном направлении. Давление в эпицентре составляет 975 гектопаскалей, сила ветра — до 30 метров в секунду при порывах до 45.

Стихия уже привела к отмене 586 авиарейсов по всей Японии на внутренних и международных направлениях. Наблюдаются и проблемы в железнодорожном сообщении.

Днём 18 и ночью 19 сентября на востоке Приморского края (Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы) пройдут дожди, местами сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее). На восточном побережье ожидается усиление ветра.