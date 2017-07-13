В Москве привычная погода: дождь, гроза

Дождливая погода «прописалась» в Москве надолго. Сегодня синоптики ожидают, что за день может выпасть до 15% месячной нормы осадков. На четверг, 13 июля, в столице объявлен «желтый» уровень опасности.

Погода обещает быть облачной, будет идти дождь, местами прогремит гроза. При этом температура вполне летняя: +22-24 °С, по области +20-25 °С.



Накануне МЧС предупредило москвичей о приближающейся грозе с градом. Предупреждение действовало до сегодняшнего утра.