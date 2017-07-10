В Москву возвращается летнее тепло

Летнее тепло возвращается в Московский регион. Сегодня воздух в столице прогреется до +23 градусов, порадовали в Росгидромете. Однако москвичам стоит подстраховаться и взять с собой зонтик – не исключены кратковременные дожди.

В целом день выдастся солнечный и теплый. Если бы не северо-западный порывистый ветер доходящий местами до 12-17 м/сек., было бы вообще жарко.

Завтра, 11 июля, синоптики осадков не ожидают, но облачность будет переменной, ветер переменный, не сильный. Ночью в столице до 11-13 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +23-25 градусов.

В среду, 12 июля, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, небольшие дожди.



