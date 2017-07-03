Ждать ли прекращения дождей, рассказали в Гидрометцентре

Синоптики и рады бы порадовать москвичей хорошей погодой, но не в их это власти. Если в июне у жителей Центральной России еще теплилась надежда на приход лета в июле, то последние прогнозы уже не вселяют никакого оптимизма.

Полноценного лета в этом году уже не будет, заявляют специалисты из центры погоды «Фобос». Стоит ждать прохладного лета с мимолетными всплесками тепла. А дожди продолжатся и дальше.

По прогнозам Гидрометцентра, интенсивные осадки в Москве прекратятся 4 июля, передает агентство городских новостей «Москва». Но это не значит, что осадки больше не напомнят о себе. Просто они будут не такими сильными, как в эти дни.

Вся текущая неделя, включая выходные, будет прохладной и дождливой, ясного неба и яркого солнца москвичи не увидят. Завтра станет немного приятнее, затяжные дожди прекратятся.



