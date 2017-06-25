Гидрометцентр России отменил «желтый» уровень опасности, объявленный раннее в Московском регионе. Сейчас в столице и области действует «зеленый» уровень — это означает, что оповещать население о погоде не требуется.

В воскресенье, 25 июня, в Москве теплая, но пасмурная погода: температура +19… +21 градус, возможны дожди.

Начало рабочей недели тоже выдастся теплым: +21… +23 градусов. Правда, москвичей снова ждут надоевшие уже дожди и грозы. Синоптики предупреждают о граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду.



