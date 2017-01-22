На Татьянин день в Москве наступит резкое похолодание

Всплески морозов в январе в столичном регионе не редки: трескучие рождественские морозы сменились оттепелью и вновь похолодало на Крещение. Следующего резкого падения температуры следует ожидать в ночь на 26 января.

Начало рабочей недели обещает быть теплым, но хмурым и ветреным. Однако уже к середине недели, Татьянину дню, в столице похолодает на 10 градусов. В ночь на четверг ожидается 20 градусов ниже нуля, по области до -25.

Правда, морозы не задержатся, и уже к пятнице температура не опустится ниже -7 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре.

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