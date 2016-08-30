Капризы погоды: на Южный Урал пришли заморозки

СРОЧНО
|11:45  Во Владивостоке ФСБ задержали банду торговцев оружием |11:23  Пенсионер, обвиняемый в изнасиловании ребенка в самолете, всё отрицает |11:17  Япония будет помогать Дальнему Востоку, несмотря на спор о Курилах |11:10  На курорте в Доминикане погиб россиянин |10:58  Российские теннисисты стартовали на Открытом чемпионате США |09:46  У посольства КНР в Бишкеке произошел теракт |07:23  Самолет Alaska Airlines экстренно сел после попытки пассажира выйти |07:15  В Кремле не знают, что Каримов скончался |29.08 22:55  Девушку затолкали в машину и похитили на глазах у прохожих в центре Москвы |29.08 22:20  В Ростовской области охранник мог убить покупателя из-за шампуня |29.08 22:14  Чистая прибыль «Газпрома» упала почти на 10% с начала года |29.08 21:58  Белый дом: встреча Обамы и Путина может состояться в рамках саммита G20 |29.08 21:47  Жительница Чувашии пойдет под суд за съемки порно с малолетней дочерью |29.08 21:26  Парапланерист упал под Петербургом с высоты 400 метров и остался жив |29.08 21:16  Появилась информация о встрече Обамы и Эрдогана |29.08 21:13  Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпиаду распространяется на игры-2018 |29.08 20:36  Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам |29.08 18:50  В поселке Брусничном мужчина искал бруснику, а набрел на медведя |29.08 18:10  Футболиста-легенду задержали в аэропорту с поддельными документами |29.08 17:38  Подросток из Калининграда едва не умер при попытке сделать селфи |29.08 17:12  «Селтик» и «Рейнджерс» могут начать выступать в Футбольной лиге Англии |29.08 17:12  Во всей Чечне объявлен режим ЧС |29.08 16:55  Медведев: Европе следует поучиться у России |29.08 16:27  Рим не намерен принимать у себя Олимпийские игры |29.08 16:26  Двое россиян-призёров Паралимпийских игр отстранены за применение допинга |29.08 15:53  Песков: пока нельзя сказать, где пройдет альтернативная Паралимпиада |29.08 15:44  Станислав Черчесов кардинально меняет штаб сборной России |29.08 15:31  Бронзовый призер ОИ заранее оправдался за продажу подаренного BMW |29.08 15:25  Путин не намерен посещать Генассамблею ООН |29.08 14:47  В Забайкалье уволили почтальона, выбросившего письма в лесу
Челябинск

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

PR

//новости Kadam.net

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Метеоновости

Капризы погоды: на Южный Урал пришли заморозки

30 августа 2016, 10:00 [ «АН-Челябинск» ]

Капризы погоды: на Южный Урал пришли заморозки
argumentiru.com

После месяца аномально жаркой погоды, когда на территории Челябинской области столбик термометра практически не опускался ниже 30 градусов по Цельсию, на Южный Урал внезапно пришла осень.

Буквально за три-четыре дня духота сменилась грозовым фронтом и штормовыми ветрами. Кроме того, минувшей ночью сбылись прогнозы синоптиков — в некоторых районах были  зафиксированы первые заморозки. Температура опустилась до минус трех градусов по Цельсию.

Отметим, что дневные температуры пока еще комфортны: +17,+20 градусов по Цельсию. По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни сохранится сухая солнечная, но ветреная погода. Температура воздуха станет несколько теплее, до 25 градусов по Цельсию. Ветер 5-10 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду.

Читайте также:

Погода в других городах
Прогнозы про аномальную жару сбылись

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

Во Владивостоке ФСБ задержали банду торговцев оружием

Во Владивостоке ФСБ задержали банду торговцев оружием

В подпольной мастерской ФСБ задержала с поличным семерых членов преступной группы, причастных к поставке, сбыту и изготовлению огнестрельного оружия в подпольной мастерской во Владивостоке.

//Общество

Мусульмане просят президента РФ сделать свои праздники нерабочими днями

Мусульмане просят президента РФ сделать свои праздники нерабочими днями

Петиция на имя президента РФ и председателя правительства РФ с просьбой объявить главные мусульманские праздники – Курбан-байрам и Ураза-байрам — нерабочими днями на федеральном уровне появилась в Сети.

//Общество

У Геннадия Онищенко нашли незадекларированный дом и земельный участок

У Геннадия Онищенко нашли незадекларированный дом и земельный участок

Экс-руководитель Роспотребнадзора, кандидат в депутаты Госдумы Геннадий Онищенко по забывчивости или сознательно не задекларировал земельный участок и дом в Подмосковье. Но на шансах кандидата это не отразится.

//Общество

В РФ создали мобильное приложение для борьбы с домашним насилием

В РФ создали мобильное приложение для борьбы с домашним насилием

В России создали мобильное приложение для поддержки женщин, которые сталкиваются или могут столкнуться с домашним насилием. Сервис получил название "Насилию.нет". Автор проекта - Анна Ривина.

//Общество

Начальник МУРа уходит в отставку, все сотрудники выведены за штат

Начальник МУРа уходит в отставку, все сотрудники выведены за штат

Начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Игорь Зиновьев уходит в отставку. В ближайшее время он, как ожидается, займет пост главы УВД по Восточному административному округу Москвы.

//Происшествия

На курорте в Доминикане погиб россиянин

На курорте в Доминикане погиб россиянин

33-летний российский турист Александр Самохин скончался на курорте в Доминикане 28 августа. Всему виной несчастный случай в бассейне. Родственники заявили, что страховая компания вовремя не предприняла меры.

//Происшествия

Пенсионер, обвиняемый в изнасиловании ребенка в самолете, всё отрицает

Пенсионер, обвиняемый в изнасиловании ребенка в самолете, всё отрицает

Пенсионер, которого подозревают в насилии над девочкой в самолете, выполнявшем рейс Новосибирск - Москва, отрицает свою вину в совершении преступления. Следователям удалось установить его личность.

//Шоу-бизнес

Дочь Григория Лепса на шоу "Голос" не взяли

Дочь Григория Лепса на шоу "Голос" не взяли

На кастинг шоу "Голос" пришла 31-летняя дочь Григория Лепса, который является одним из членов жюри. Никто из наставников ею не заинтересовался, а знаменитый папа посоветовал ей продолжить усиленно заниматься вокалом.

//Общество

В интернете нашли эротические фото "девушки из банкомата Альфа-банка" (ФОТО)

В интернете нашли эротические фото "девушки из банкомата Альфа-банка" (ФОТО)

Пользователь Twitter @martin_camera нашел и опубликовал эротические фото модели Екатерины Касаткиной, которую видел любой держатель карты Альфа-банка, ведь она - та самая "девушка из банкомата".

//В мире

Украинские танки не устраивают Литву

Украинские танки не устраивают Литву

Литва не будет закупать украинскую военную технику. По мнению министра обороны Олекаса Юозаса, она далека от стандартов блока НАТО, в котором страна состоит с 2004 года, в отличие от рвущейся туда Украины.

//Экономика

Япония будет помогать Дальнему Востоку, несмотря на спор о Курилах

Япония будет помогать Дальнему Востоку, несмотря на спор о Курилах

Япония согласна оказывать экономическую помощь Дальнему Востоку, даже если территориальный спор о Курилах так и не будет разрешен. В стране решили изменить образ мышления относительно данной ситуации.

//Новости ADWILE

//Спорт

Российские теннисисты стартовали на Открытом чемпионате США

Российские теннисисты стартовали на Открытом чемпионате США

Российские теннисисты Светлана Кузнецова, Евгения Родина, Михаил Южный и Андрей Кузнецов провели первые матчи на US Open, заключительном турнире серии Большого шлема в сезоне с общим призовым фондом в $46,3 млн.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Игра престолов" родила первенца от Гая Пирса

Звезда сериала "Игра престолов" родила первенца от Гая Пирса

Голландская актриса Кэрис ван Хутен, воплотившая в сериале "Игра престолов" жрицу Мелисандру, стала мамой в первый раз. Кэрис родила малыша от известного актера Гая Пирса. Мальчика назвали Монте.

//В мире

В КНДР расстреляли двух чиновников по приказу Ким Чен Ына

В КНДР расстреляли двух чиновников по приказу Ким Чен Ына

В КНДР публично казнили двух высокопоставленных чиновников. Они были расстреляны из зенитного орудия по личному распоряжению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает южнокорейское издание.

//Общество

Проблемы те же: дураки и дороги

Проблемы те же: дураки и дороги

Сколько скандалов сопутствовало 15-летнему строительству кольцевой автодороги в Петербурге, сколько уголовных дел по фактам хищения денежных средств промелькнуло в СК РФ и Прокуратуре РФ, сколько сроков окончательной сдачи КАД называлось руководством правительства и города.

//Происшествия

В Кировской области на сборщика ягод напал медведь

В Кировской области на сборщика ягод напал медведь

Это случилось около поселка Брусничный (Верхнекамский район). Мужчина отправился в лес, чтобы набрать брусники. Увлеченный сбором ягод, он не заметил приближающегося хищника и поплатился за это...

//Криминал

Из "Азова" - в кировскую колонию

Из "Азова" - в кировскую колонию

Два с половиной года за преступление по ч.3 статьи УК РФ «Наёмничество» должен будет провести за решеткой кировчанин Станислав Кривокорытов. Решение принято Ленинским судом г.Кирова, но пока не вступило в силу.

//Метеоновости

Капризы погоды: на Южный Урал пришли заморозки

Капризы погоды: на Южный Урал пришли заморозки

После месяца аномально жаркой погоды, когда на территории Челябинской области столбик термометра практически не опускался ниже 30 градусов по Цельсию, на Южный Урал внезапно пришла осень.

//Происшествия

У посольства КНР в Бишкеке произошел теракт

У посольства КНР в Бишкеке произошел теракт

В Бишкеке у китайского посольства произошел мощный взрыв. В результате инцидента получили ранения несколько сотрудников посольства. Также обнаружено тело жертвы. По предварительным данным, труп нашли в авто.

//В мире

Русские хакеры опять взломали "мозговые центры" Вашингтона?

Русские хакеры опять взломали "мозговые центры" Вашингтона?

Американские СМИ утверждают, что российские хакеры пытались взломать информационные системы расположенных в Вашингтоне аналитических центров, занимающихся Россией. Взлом совершила хакерская группа Cozy Bear.

//В мире

ФБР задержало мужчину, планировавшего убийство Обамы

ФБР задержало мужчину, планировавшего убийство Обамы

В штате Массачусетс агентами Федерального бюро расследований задержан мужчина, которого подозревают в планировании покушения на президента США Барака Обаму. Информацию о нем ФБР получило еще в июне.

//Происшествия

Самолет Alaska Airlines экстренно сел после попытки пассажира выйти

Самолет Alaska Airlines экстренно сел после попытки пассажира выйти

Самолет Alaska Airlines был вынужден сделать экстренную посадку в аэропорту Миннеаполиса после того, как один из пассажиров во время полета попытался открыть дверь в хвостовой части воздушного судна.

//Политика

В Кремле не знают, что Каримов скончался

В Кремле не знают, что Каримов скончался

В Кремле не располагают подтвержденной информацией о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Кремля нет никаких подтверждений этих печальных сведений.

//Новости партнеров

//Общество

Александр Овечкин женился на дочке Веры Глаголевой

Александр Овечкин женился на дочке Веры Глаголевой

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, похоже, окончательно покончил с холостяцкой жизнью. Избранницей форварда стала актриса Анастасия Шубская, которая является дочерью звезды Веры Глаголевой.

//Происшествия

Девушку затолкали в машину и похитили на глазах у прохожих в центре Москвы

Девушку затолкали в машину и похитили на глазах у прохожих в центре Москвы

Вечером в понедельник, 29 августа, в центре Москвы случилось страшное происшествие. На глазах у прохожих неизвестные злоумышленники насильно затолкали девушку в автомобиль и увезли в неустановленном направлении.

//В мире

Власти города Южной Каролины предостерегли жителей от контактов со злым клоуном

Власти города Южной Каролины предостерегли жителей от контактов со злым клоуном

Власти города Гринвилль в штате Южная Каролина просят горожан соблюдать осторожность после появления сообщений о злоумышленнике, одетом в клоунский костюм, который пытался заманить в лес нескольких детей.

//Общество

Ряд заместителей министра образования могут покинуть свои посты

Ряд заместителей министра образования могут покинуть свои посты

Ряд заместителей министра образования в ближайшее время могут покинуть свои посты. Согласно предварительным данным, трое заместителей и директор департамента информационной политики могут быть заменены.

//В мире

СМИ сообщили печальную новость: скончался Ислам Каримов

СМИ сообщили печальную новость: скончался Ислам Каримов

В понедельник, 29 августа, в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. Политик ушел из жизни в 13-14 часов по московскому времени.

//Наука

В середине сентября москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

В середине сентября москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

Полутеневое затмение Луны, заметное в наших широтах при ясной погоде, ожидает москвичей в середине сентября. Это уникальное явление можно будет наблюдать в течение нескольких часов с 19.54 мск до 23.52 мск.

//Происшествия

В Ростовской области охранник мог убить покупателя из-за шампуня

В Ростовской области охранник мог убить покупателя из-за шампуня

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении охранника магазина, который подозревается в убийстве покупателя из-за бутылки шампуня для волос. Согласно последним данным, он ударил его ножом в грудь.

//Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» упала почти на 10% с начала года

Чистая прибыль «Газпрома» упала почти на 10% с начала года

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО снизилась в первом полугодии 2016 года на 9,53%, составив 625,4 млрд руб. При этом прибыль акционеров компании составила 607,1 млрд против 675,9 млрд руб. годом ранее.

//В мире

Университет в Мексике подтвердил наличие плагиата в диссертации президента

Университет в Мексике подтвердил наличие плагиата в диссертации президента

Панамериканский университет, где проходил обучение в области права президент Мексики Энрике Пенья Ньето, подтвердил наличие плагиата в его диссертации. В ней обнаружены чужие идеи со ссылками и без ссылок.

//Политика

Белый дом: встреча Обамы и Путина может состояться в рамках саммита G20

Белый дом: встреча Обамы и Путина может состояться в рамках саммита G20

Сегодня в Белом доме сообщили о том, что президент США Барак Обама и российский лидер Владимир Путин могут встретиться на полях саммита G20 в Пекине. Беседа политиков состоится в неформальном формате.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры