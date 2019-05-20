СБУ сливается, Зеленский с Ляшко препирается

Отставки на Украине посыпались как из рога изобилия - Гройсман, Полторак, Грицак - далее со всеми. Инаугурация прошла весело, был Ляшко в вышиванке, а вот Грицак так и не отдал честь новоизбраному президенту «незалежной». Эх, Грицак, ах, Грицак, всё ты делаешь не так!

Простой человек в камуфляже

Когда провокация с Бабченко была в самом разгаре, когда он был подло убит, лежал в луже крови, но потом, проявив нечеловеческую волю к жизни (и возможности заработка), ожил и даже стал говорить, я все думал - а что это за непохмеленный мужик в камуфляже скромно стоит рядом с ним и Луценко?

Ну, насчет Луценко - все понятно. Это он, будучи главой МВД «самостийной» и будучи сильно выпимши, вместе с сыном устроил дебош в аэропорту Германии. Чуть позже, уже трезвым, он стал генпрокурором Украины. Отсутствие юридического образования этому не помешало, ибо кум Пети.

С Бабченко тоже ясно. Человек бежал от «реЖЫма». Имеет право. Был ликвидирован. Пострадал буквально как кот Скрипаля. Но, в отличие от кота, нашел в себе силы возродиться.

А вот кто был тот третий, такой простой человек в камуфляже - мне было непонятно.

С того «покушения» было и смешно, и противно

Я вырос в рабочем районе на окраине Москвы, и нельзя сказать, что народ там совсем не пил. Скорее, наоборот, мужички зашибали при первой возможности, а дежурный стакан всегда висел на ветке в условленном месте. Так шта, я могу отличить, кто с похмелья, кто выпивает, а кто просто погулять вышел...

Так и тут. Луценко был просто напряжен, ибо, во-первых, должность давит, а во-вторых, может, давно не пил. Дня три.

Бабченко, как и любой новорожденный, то есть появившийся на свет, был просто растерян. А вот что касается третьего, то мне тогда было лень лазить в Интернет, чтобы узнать про него, потому что, как говорят у нас в Одессе, с того «покушения» и так было и смешно, и противно.

На СБУ есть кровь

И вот сегодня я узнаю, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его замы подали избранному президенту страны Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.

И вот сегодня я вижу, что тот непохмеленный мужик, стоявший рядом с Бабченко и Луценко, и Вася Грицак - это одно и то же лицо.

И вот сегодня я становлюсь расстроенным, ибо думаю - как же мы теперь без Васи Грицака и его гениально топорных ходов?

И сегодня же я смело могу утверждать, что это будет нелегко. Эх, Вася, Вася!..

Хотя, конечно, шутки шутками, но на этой конторе, а стало быть, на ее руководителях и даже на Васе есть реальная кровь. И рано или поздно за ними, естественно, придут. Даже возможно, что из этой же СБУ, а скорее - из СК РФ.

Придут и за Грицаком, и за Ляшко, и за другими клоунами

Короче говоря, что касается всех этих украинских клоунов, то на смену одним приходят другие. И только Ляшко практически вечен.

Так, сегодня стало известно, что он и вступающий в должность Зеленский немного подискутировали, причем прямо во время инаугурации.

В частности, новоизбранный президент проникновенно, чуть ли не с дрожью в голосе сказал: «Украинец - это не в паспорте, украинец - это в сердце». Ну уж Ляшко-то это не надо было объяснять - он и так в вышиванке на инаугурацию и на роспуск Рады пришел!

И вот пока это ваше долбаное «украинство» будет у вас «в сердце» и вы под это дело будете продолжать убивать мирных граждан Донбасса, не удивляйтесь, если за вами придут - и за Грицаком, и за Ляшко, и за другими новоизбранными клоунами, если они тоже провинятся...

Александр САРГИН