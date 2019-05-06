Магомед Толбоев: пилоты Суперджета, как самоубийцы, сели на хвост!

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате авиапроисшествия в Шереметьево.

Напомним, что на борту самолета находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

О возможных причинах очередной авиатрагедии размышляет почетный Президент ОАО «Авиасалон», заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, генерал-майор запаса Магомед ТОЛБОЕВ:

«Производство самолета было пролоббировано»

- Основной причиной этой трагедии является то, что производство самолета «Сухой Суперджет 100» было пролоббировано высокопоставленными членами правительства России с целью личного обогащения.

Вместо постройки отечественного лайнера Ту-334 насильственным путем было внедрено производство «Суперджета», который и был принят со всеми недостатками.

Более того, государство силовыми методами заставляет отечественные авиакомпании приобретать этот самолет, хотя они вообще не хотят иметь с ним дело.

Это же самая настоящая афера ХХI века! Я уже который год бью во все колокола, но мы видим полное нежелание услышать мнение летчиков-испытателей о данном самолете.

«Среди пилотов «Суперджета» царила паника»

Сколько раз мы обращались и в Росавиацию, и в различные авиакомпании, хотели передать свой опыт, но нас там и слышать не хотят!

Вот теперь речь и идет о непрофессионализме летного состава данной авиакомпании, потому что невооруженным взглядом видно, что среди пилотов «Суперджета» царила настоящая паника.

Ведь при заходе на посадку было достаточно высоты, погода стояла хорошая, надо было просто выйти напрямую и сесть, а полоса в Шереметьево длинная - 3-3,5 км...

А что сделали они?! Когда я увидел видео, то просто ужаснулся! Они же, как самоубийцы, сели на хвост, после которого произошел удар, отскок, опять удар!..

Отлетели колеса, двигатели низкие, зацепили за землю... Самолет не горел в воздухе, а загорелся на земле после грубейших ошибок экипажа!

И еще. Я тоже слышал версию о том, что раз лайнер «Сухой Суперджет 100» больше, чем наполовину состоит из иностранных составляющих, то якобы могла быть получена команда извне...

Но летчик-испытатель не может знать подобной информации, это вопрос к спецслужбам.

«Такие авиапроисшествия унижают национальное достоинство России!»

Хорошо, что президент дал указание о том, чтобы было проведено тщательное расследование и после этого ему был представлен доклад. Хорошо, что он взял под контроль это авиапроисшествие - и сразу все министры, включая Скворцову, побежали туда.

А ведь подобные тяжелейшие катастрофы были в Ярославле, Казани, Ростове, Сочи – и ни один министр тогда туда не побежал.

У нас и всё так: как только президент приказал – все бегут, а если он ничего не сказал, то «у нас всё хорошо» и никто сам не может проявить инициативу.

А ведь за все эти катастрофы никто так и не понес заслуженного наказания, и только безнаказанность рождает продолжение катастроф.

Так что президенту сейчас можно сказать «спасибо» за то, что он наконец-то взял под контроль эту авиакатастрофу.

Я уверен, что такие авиапроисшествия унижают национальное достоинство России!