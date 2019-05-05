Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, добавил дипломат, - в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на европейском континенте».

О конце эпохи правозащитников размышляет почетный Президент ОАО «Авиасалон», депутат Госдумы I созыва, Герой России, доктор исторических наук, генерал-майор запаса Магомед ТОЛБОЕВ:

«Наши люди перестали этому верить»

- А что, собственно говоря, это такое - права человека? И что это такое - правозащитные организации, которые у нас были так широко разрекламированы, начиная еще со «святых» 90-х годов и вплоть до наших дней?

По-моему, эти организации просто как призраки. Они зарегистрированы в неких документах и числятся на бумаге, но на самом деле их просто нет. Почему? Да потому что все эти «права человека» не защищают права русского человека!

Наши люди уже давно перестали всему этому верить и в лучшем случае воспринимают это только как очередную кампанейщину и словоблудие!

«Фарисейство, ханжество, двойные стандарты»

Если говорить о правах человека, то у нас есть наша страна, наше государство, поэтому все права российского гражданина записаны в Основном законе страны - Конституции Российской Федерации. И так будет до тех пор, пока существует наше государство!

А вот что касается каждого конкретного государства, то в одном государстве понятие «права человека» может восприниматься как сплошное фарисейство, ханжество, а также двойные и даже тройные стандарты, а в другом - как нечто само собой разумеющееся, но сделанное, как говорится, строго под себя и свои интересы.

По-моему, наш народ уже давно определился, что толку от этих общественных организаций, живущих заклинаниями о, так сказать, правах человека, просто ноль!