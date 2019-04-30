«Откуда Зеленскому взять своих людей - не из КВН же!»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram объявил конкурс на должность советника будущего главы государства. О продолжающемся шоу в «незалежной» размышляет народный артист России Владимир ВИНОКУР:



«Украина заслуживает президента-артиста, а России на этой должности нужен политик»

- Ну и что такого, что президентом Украины стал артист? Значит, Украина заслуживает президента-артиста, а России на этой должности нужен опытный политик. Просто каждый должен заниматься своим делом.

Да, среди многих российских коллег Зеленского наступила какая-то странная эйфория, связанная с его избранием на пост президента. Но это же просто глупо, ведь политик - это профессия, а не шоу.

У меня нет никакого желания разбираться ни в высказываниях Зеленского о жителях Донбасса, ни в его жизни вообще. Однако у меня сложилось о нем вполне определенное впечатление...

«Стоит подождать роспуска Верховной рады»

По-моему, ему будет очень трудно на своей новой должности, потому что у него нет ни своей команды, ни определенных и ясных целей.

Ну а что касается того, что он выиграл столько голосов, то это же абсолютно ничего не значит! Просто люди всегда верят в доброго царя.

Может быть, прежде чем делать какие-то предположения о будущих шагах Зеленского, сначала стоит подождать, скажем, роспуска Верховной рады Украины?

Ведь тогда действительно может начаться настоящая борьба, к тому же, к этому моменту он, возможно, приведет своих людей в команду. Хотя... откуда Зеленский их возьмет - не из КВН же!

Я не баба Ванга, и не могу предсказать, куда может привести Украину Зеленский. Это покажет история, а пока надо просто немного подождать...