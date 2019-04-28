Бывший продюсер Алсу: считаю шоу «Голос. Дети» преступным и аморальным

По сообщениям СМИ, голоса в финале шоу «Голос. Дети» подсчитывала петербургская компания ООО «СМС Сервисы», которую решено проверить на предмет искажения результатов в пользу Микеллы Абрамовой – дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как победу в этом шоу одержала 10-летняя Микелла Абрамова. Многие, в том числе и представители российской эстрады, сочли ее первое место незаслуженным, а количество голосов неестественно завышенным.

Об очередном телешоу размышляет президент детского фестиваля «Поколение NEXT», владелец и генеральный директор рекламно-продюсерского центра «Мегаполь», бывший продюсер певицы Алсу Валерий БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ:

«Микелла достаточно талантливая девочка...»

- Я очень хорошо знаю Микеллу, она достаточно талантливая девочка. Но я не видел эфир, поэтому не могу сказать, насколько все это там было справедливо.

Почему я вообще не смотрю «Детский голос»? Потому что считаю его издевательством над детьми, преступным и аморальным.

Ведь когда к ребенку не поворачиваются на «слепых» прослушиваниях или на следующем этапе ему говорят «пошел вон» – это самое настоящее издевательство над ребенком, ломка его психики и судьбы.

«Какое право вся эта шобла имеет на это?»

Какое право вся эта шобла имеет на это? А судьи - кто?! Почему какая-то ... как бы это помягче сказать... «звезда» считает, что уже имеет право судить детей?!

Я допускаю детские конкурсы и фестивали, считаю их нужными и полезными, но только те, где есть победители и отсутствуют проигравшие.

Шоу «Голос. Дети» является для меня абсолютно преступным мероприятием, поэтому я его никогда не смотрел, не смотрю и смотреть не собираюсь.