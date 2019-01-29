«Человек, допустивший назначение Горринга, должен быть отдан под суд!»

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора холдинга «Росгеология» Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.

Напомним, что, по данным СМИ, настоящие ФИО Руслана Израиловича Горринга – Руслан Магомедович Ганижев.

В 2011 году он являлся помощником председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина и вместе с ним был задержан по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 5 млн. 250 тысяч рублей.

Так что проблема не только в мате, хамстве и сексе с подчиненными коллегами, представительницами прекрасного пола, но и в том, что, несмотря на криминал в биографии, такой человек оказался на столь важном посту в стратегической государственной компании.

Вопрос: «Почему животные иногда занимают такие должности?»

«Животных не нужно брать на госслужбу»

- А просто животных не нужно брать на госслужбу – вот и всё. Ну да, он сменил фамилию, имя и отчество - и что?

У нас же есть прецеденты, когда, например, один питерский вице-губернатор, отвечавший за ЖКХ и сменивший фамилию, тоже уволился.

Кстати, когда этот человек под своей «девичьей» фамилии был губернатором Костромской области и когда его там уволили, то люди стихийно выходили на улицы и устраивали праздничные фейерверки.

Потом через короткое время он оказался на посту вице-губернатора Питера...

«С волчьим билетом!»

Тут возникает вопрос к кадровым органам, которые все это допустили. Смею вас заверить, что и сейчас ни один кадровик не будет уволен.

А ведь человек, который допустил назначение такого вот Горринга, мало того, что немедленно должен быть уволен с волчьим билетом, так еще и отдан под суд! Ведь это является просто грубейшим нарушением!

«Земля находится в опасности»

И вообще, какие сегодня требования к российским чиновникам? Они таковы – твори что угодно, лишь бы было довольно твое начальство.

Вот сейчас уроженец города Душанбе, врач по образованию, причём непонятно по какому, возглавил у нас Земельный кадастр. Так что если у кого-то есть земля, то, вероятно, это земля в силу выдающегося профессионализма соответствующего персонажа теперь находится в опасности.

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«Сопоставить с социально-экономической политикой правительства...»

Если вы хотите, чтобы животных не назначали на государственные руководящие должности, значит функции государства должны быть такими, чтобы их мог выполнять человек, а не животное.

Так что горринги, или как его там - ганижевы сейчас находятся на своем месте!

Если посмотреть ролик, на котором изображен этот персонаж, а потом сопоставить его с социально-экономической политикой правительства Российской Федерации и Банка России, то мы убедимся, что эти животные находится на своем месте, а все остальные занимают чужие места...