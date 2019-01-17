Собчак с Рыбкой и Зеленским едут в Таиланд?

Креативные интернет-СМИ возвели в топы новость о том, что Собчак приехала в Киев. В то же время новостники извещают нас, что власти Таиланда депортировали Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку). Похоже, в дурдоме наступил некий пересменок?

Девчонки разминулись в Москве

Похоже, в дурдоме наступил некий пересменок. Креативные интернет-СМИ возвели в топы новость о том, что Собчак приехала в Киев.

В то же время новостники извещают нас, что власти Таиланда депортировали Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), которую в королевстве осудили за организацию нелегального «секс-тренинга».

Разминулись девчонки в Москве (одна - убыла, другая - прибыла) совсем на чуть-чуть. Жаль, ведь им есть о чем поговорить, скажем, на шоу у того же Малахова!..

От Собчак убегали при ближайшем рассмотрении

Напомним, что Рыбка позиционирует себя как профессиональная охотница на миллиардеров. А еще она писатель.

Что касается Собчак, то непонятно, охотилась ли она на миллиардеров - или они сами при ближайшем рассмотрении убегали от нее, поняв, что никакой пользы от такого знакомства (то есть реальных выходов на окружение президента) не предвидится?

Собчак, как и Рыбка, естественно, тоже писатель...

Брать интервью у другого злого клоуна

Помнится, Рыбка «от лица молодежи» упрекала Собчак, дескать, ей, Рыбке, надоело это нытье и, может, Ксюше «чего-то не хватает»?

Похоже, бывшая телеведущая вняла обращению Рыбки, с тех пор определенно повзрослела, очень убедительно смотрелась в роли кандидатки в президенты, представлявшей уж совсем свободных персонажей, и теперь, по сообщениям некоторых СМИ, приехала в Киев брать интервью у другого злого клоуна, который тоже метит на пост главы государства.

Какая страна, такие и претенденты!

Чего только стоит то, что Собчак называла Крым украинским! Чего только стоит поддержка подонистым актериком из «незалежной» карателей и его оскорбления в адрес главы России! И это при том, что он получал деньги за работу в нашей стране!..

Теперь злой клоун хочет стать президентом Украины (правда, если она к тому времени не развалится). Что ж, какая страна, такие и претенденты!..

Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина

Целую тебя, лапуль!

Жаль, что нельзя всех троих загнать куда-нибудь на остров за Таиландом для того, чтобы они там повышали свою социальную ответственность! Один, как проститутка, хает нашу страну и здесь же рубит «бабло», другие просто...

Правда, Рыбка среди них определенно смотрится честнее. Она не ханжа и уж в политику точно не лезет. Целую тебя, лапуль! Продолжай в том же духе. Брр!..

Александр САРГИН