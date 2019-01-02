Вот и ушел 2018-й год и пришел 2019-й. О том, чем запомнился ушедший год и чего нам ждать от наступившего, размышляет первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, кандидат юридических наук Михаил СТАРШИНОВ:

«Как идет работа по преодолению санкционного давления Запада?»

- Что касается событий предыдущего года, то, понятно, прежде всего запомнилось главное событие - выборы президента на новый срок. Еще одним из главных событий было то, кто войдет в новый состав правительства.

Не могло не остаться без внимания и то, как идет работа по преодолению санкционного давления Запада. Надеюсь, что в наступившем году ситуация будет лучше.

«Государство приняло такие же меры в отношении СМИ»

Что касается законопроекта об ограничении доли иностранцев в новостных агрегаторах, то он уже внесен и мне не хотелось бы забегать вперед, потому что законопроект пока не принят.

Напомню, что в 2016 году государство приняло такие же меры в отношении средств массовой информации...