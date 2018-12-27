«Элиту надо лишать возможности шиковать за счет граждан страны!»

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что видит большую роль крупного бизнеса в реализации нацпроектов и что общество рассчитывает на сопричастность бизнеса к достижению прорыва, необходимого для России.

О социальной справедливости размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:

«Чтобы средства от продажи нефти и газа не уходили на развлечения»

- Если ты стал миллионером за счет того, что тебе дали возможность «покомандовать недрами», распоряжаться экспортными потоками и т.п. - плати налоги! У нас же никто не против миллионеров, но пусть они инвестируют в российскую экономику.

Государство должно сделать так, чтобы средства от продажи природных ресурсов, недр, нефти, газа и т.п. не оседали в оффшорах, не уходили на развлечения сверхбогатых людей и членов их семей на Западе, а всё это инвестировалось именно внутри страны!

Пусть они плати налоги так, как, например, в тех же странах Скандинавии. Есть модель так называемого скандинавского социализма, которая вполне нормально могла бы работать и у нас...

«Терпеть выходки тех, кто бесится с жиру?»

Нам не нужен, как сказали бы раньше, хищнический капитализм, который однозначно приведёт к новым потрясениям, опасным для существования самого государства.

Как во внешней, так и во внутренней политике страны должен быть один, но главный лейтмотив - улучшение жизни народа.

А если стране тяжело, то элиту надо лишать возможности шиковать за счет всех остальных граждан нашей страны, которые почему-то должны терпеть выходки тех, кто просто бесится с жиру!

Поэтому необходимы те же элементарные рыночные методы регулирования - ввести такие же налоги для богатых, сверхбогатых и прочего олигархата, которые действуют в скандинавских странах, взяв за модель, скажем, Швецию и Норвегию. Вот и все. Пусть платят такие же налоги.

«Люди должны знать - богатый платит больше!»

Ты богатый - плати налог 50 процентов, а на эти деньги будут подтягивать уровень бедных и сверхбедных до среднего уровня потребления по стране.

То есть нормальная, работающая система, отработанная в скандинавских странах. Это и есть социальная справедливость.

Люди должны знать - богатый платит больше! Да, он больше работает, да, больше рискует, и тем не менее платит 50-процентые налоги.

Там ты работаешь на какой-то, скажем так, не сверхоплачиваемой работе, получаешь свои деньги, но у тебя есть полный соцпакет и государство выполняет свои обязательство перед тобой, как отдельно взятым гражданином.

«Никакие «вашингтонские обкомы» не смогут повлиять на нас!»

Тогда в государстве и будет устойчивость, и никто не сможет раскачать внутриполитическую ситуацию в стране.

Тогда у нас и будет общество, которое верит в государство и в то, что это государство справедливо выполняет перед ним свою социальную функцию.

Если люди увидят, что они живут хорошо, что всё нормально и справедливо, то никакие НКО, никакие иноагенты, никакие «вашингтонские обкомы» не смогут повлиять на нас!

«Ликвидировать социальное неравенство»

Да, пусть будет рыночная экономика, но пусть бедные вообще не платят налоги, а богатые, так сказать, платят за бедных 50 процентов. Это - нормально, такая схема в социальном плане реализована во всех передовых странах.

А для того, чтобы у нас была такая ситуация, надо улучшать внутриполитическое положение в стране, развивать экономику, ликвидировать социальные диспропорции и социальное неравенство, которое объективно всегда существует в условиях этой рыночной экономики...