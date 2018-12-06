//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Обнародовано содержание предсмертной записки мужа Хлебниковой
- Закулисье веселой жизни
- СМИ сообщают, что Влад Топалов впервые стал отцом
- Имя любовницы футболиста Мамаева, из-за которой началась драка, больше не тайна
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//live 13+
«В Черном море спокойно можно потопить весь флот США»
6 декабря 2018, 15:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
По сообщениям СМИ, Военно-Морские силы США приступили к активной фазе подготовки к отправке кораблей в Черное море.
Чуть ранее один недалекий американский сенатор предложил направить военные корабли США и других стран НАТО опять же в Черное море.
О том, что на каждый чих не наздравствуешься, размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ:
«Чтобы отметиться у прессы»
- То, что произносят либо американские сенаторы, либо какие-то другие парламентарии, есть вещь глупая и бессмысленная.
Сенатор же сказал это не для того, чтобы флот США действительно вошел в Черное море, а чтобы отметиться у прессы. Он и отметился - ну и зачем нам обращать на это внимание? На каждый чих не наздравствуешься.
Что касается того, что Жириновский на передаче у Соловьева предлагал первыми нанести превентивный удар по НАТО, то, конечно, Владимир Вольфович, будучи политиком, исходит из тех же целей, что и американские сенаторы, то есть для того, чтобы отметиться у прессы.
«Если бы Жириновский был министром обороны...»
Владимир Вольфович – это гораздо более умный и профессиональный человек, чем можно судить по некоторым его высказываниям, и если бы он был министром обороны России, то, конечно, никогда бы не сделал ничего подобного.
Но поскольку он не министр обороны, а политик (а это огромная разница!), то может позволить себе говорить любые вещи, причем зеркально той чуши, которые которую несут американские сенаторы.
Как профессионал, Жириновский прекрасно понимает - то, что он предлагает, делать никто не будет. Поэтому он это и предлагает.
«Установка в Крыму дополнительных систем С-400 говорит о том, что ...»
А вообще, если в Черное море придет флот НАТО, так это вопросы, скорее, к Шойгу, поскольку Лаврову в этом случае их будет уже бесполезно задавать...
Кстати, недавняя установка в Крыму дополнительных систем С-400 говорит о том, что в Черном море спокойно можно потопить весь флот США, сколько его туда ни придет.
Так что вряд ли наши американские военные коллеги готовы заниматься подобными глупостями...
«США в Сирии стараются не провоцировать нас»
Хватит ли у США сил для сдерживания России и Китая, поддержке Израиля и Украины, проведения операции на Ближнем Востоке и т.п.?
Знаете, между действиями и словами, а точнее политикой США, существует огромное разница, и, конечно, на всех не хватит никого. Ну а для того, чтобы на мелкие части расколоть земной шарик, вполне хватит и того, что есть у нас.
Так что давайте все-таки разделять то, что говорят американские политики, и то, что делают американские военные...
Так вот американские военные умеют очень хорошо всё просчитывать и ведут себя адекватно и конвеционально, в том числе и в той же Сирии...
То есть они стараются там не провоцировать нас на какие-то ответные действия, ибо прекрасно понимают, что в итоге может быть не тот результат, который понравится им.
А что там говорят политики... Господи, да кого же это волнует! Кто вообще обращает на них внимание, ну... разве что кроме журналистов?..
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//LIVE
«В Черном море спокойно можно потопить весь флот США»
«Наши С-300 в Сирии не играют роли в ирано-израильском противостоянии»
//Новости МирТесен
//Новости СМИ2
«Порошенко подсказал нам, какие области Украины должны отойти к России»
«Многие спекулировали на юридическом образовании»
«Эрдоган и Порошенко пока столковались лишь в одном...»
Семен Багдасаров: Трамп просто давит на нефтедобывающие страны
//Новости ADWILE
«Сбежавшие из России олигархи пытаются быть независимыми от Ротшильдов»
Можно же было спрогнозировать, что в Керченском проливе будет подобный инцидент!
«Почему мы должны доказывать, что американцы были на Луне?»
«Замерзающим на Украине людям не до судьбы Крымского моста»
«Зрители на месте развлекательных передач предпочли бы видеть познавательные»
«Наши С-400 - это технологический шедевр!»
//Новости партнеров