По сообщениям СМИ, Военно-Морские силы США приступили к активной фазе подготовки к отправке кораблей в Черное море.

Чуть ранее один недалекий американский сенатор предложил направить военные корабли США и других стран НАТО опять же в Черное море.

О том, что на каждый чих не наздравствуешься, размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ:

«Чтобы отметиться у прессы»

- То, что произносят либо американские сенаторы, либо какие-то другие парламентарии, есть вещь глупая и бессмысленная.

Сенатор же сказал это не для того, чтобы флот США действительно вошел в Черное море, а чтобы отметиться у прессы. Он и отметился - ну и зачем нам обращать на это внимание? На каждый чих не наздравствуешься.

Что касается того, что Жириновский на передаче у Соловьева предлагал первыми нанести превентивный удар по НАТО, то, конечно, Владимир Вольфович, будучи политиком, исходит из тех же целей, что и американские сенаторы, то есть для того, чтобы отметиться у прессы.

«Если бы Жириновский был министром обороны...»

Владимир Вольфович – это гораздо более умный и профессиональный человек, чем можно судить по некоторым его высказываниям, и если бы он был министром обороны России, то, конечно, никогда бы не сделал ничего подобного.

Но поскольку он не министр обороны, а политик (а это огромная разница!), то может позволить себе говорить любые вещи, причем зеркально той чуши, которые которую несут американские сенаторы.

Как профессионал, Жириновский прекрасно понимает - то, что он предлагает, делать никто не будет. Поэтому он это и предлагает.

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«Установка в Крыму дополнительных систем С-400 говорит о том, что ...»

А вообще, если в Черное море придет флот НАТО, так это вопросы, скорее, к Шойгу, поскольку Лаврову в этом случае их будет уже бесполезно задавать...

Кстати, недавняя установка в Крыму дополнительных систем С-400 говорит о том, что в Черном море спокойно можно потопить весь флот США, сколько его туда ни придет.

Так что вряд ли наши американские военные коллеги готовы заниматься подобными глупостями...

«США в Сирии стараются не провоцировать нас»

Хватит ли у США сил для сдерживания России и Китая, поддержке Израиля и Украины, проведения операции на Ближнем Востоке и т.п.?

Знаете, между действиями и словами, а точнее политикой США, существует огромное разница, и, конечно, на всех не хватит никого. Ну а для того, чтобы на мелкие части расколоть земной шарик, вполне хватит и того, что есть у нас.

Так что давайте все-таки разделять то, что говорят американские политики, и то, что делают американские военные...

Так вот американские военные умеют очень хорошо всё просчитывать и ведут себя адекватно и конвеционально, в том числе и в той же Сирии...

То есть они стараются там не провоцировать нас на какие-то ответные действия, ибо прекрасно понимают, что в итоге может быть не тот результат, который понравится им.

А что там говорят политики... Господи, да кого же это волнует! Кто вообще обращает на них внимание, ну... разве что кроме журналистов?..