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«Порошенко подсказал нам, какие области Украины должны отойти к России»
4 декабря 2018, 15:05 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Керченском проливе «идет достаточно интенсивная международная навигация».
Напомним, что некоторые политологи полагали, что провокация Украины в Керченском проливе имела целью сорвать встречу Путина и Трампа в Аргентине.
Также напомним, что Москва после инцидента с украинскими кораблями в целях безопасности закрывала Керченский пролив, но уже через сутки судоходство было возобновлено. Вот и Киев сегодня признал, что Керченский пролив открыт для судоходства...
О ситуации размышляет лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:
«Никсон сидел в «Национале» и ждал, когда его примет Брежнев»
- Прежде всего хочу сказать вот что. Когда же мы все-таки усвоим, что о таких встречах не надо говорить заранее? Когда встреча состоится - тогда и сообщите, а заранее не надо! Получается, что мы сами способствуем тому, чтобы нас унижали.
Мы трубим о предстоящей встрече Путина и Трампа во всех СМИ, где только можно анонсируем встречу, а она срывается...
Неужели непонятно, что это прежде всего бьет именно по нам?! Смотрите, весь мир теперь просто стоит на ушах, дескать, провалилась такая долгожданная встреча!..
Все наблюдают, пожал кто-то кому-то руку или нет, поздоровался или проигнорировал...
А если кто-то действительно хочет встречаться, то пусть приезжает в Москву. Например, Ричард Никсон в свое время сидел в гостинице «Националь» и ждал, когда его примет Брежнев. Так должно быть и сегодня: все встречи - только в Москве!
«Войну между Украиной и Россией хотели начать в 2016 году»
На мой взгляд, нет абсолютно никакой связи между событиями в Азовском море и тем, что в Аргентине не состоялась встреча президентов России и США.
Происходящее на Украине идет по давно написанному сценарию - до последнего обострять обстановку вплоть до войны с Россией!..
Эту войну хотели начать еще в июне 2016 года, но отложили из-за того, что мы начали успешную операцию в Сирии. Но планы-то остались, и их постепенно воплощают в жизнь - и вот на Украине уже объявили военное положение...
Правда, здесь надо сказать отдельное «спасибо» Порошенко, потому что он подсказал нам, какие области Украины в первую очередь должны отойти к России!
То есть там, где президент Украины ввел военное положение, он не может контролировать обстановку.
«Об украинцев на Западе вытирают ноги, а они сами туда просятся!»
Война с Украиной запланирована, и она произойдет. Ведь если начнут бомбить наши города у границы, то мы будем вынуждены отвечать.
Понятно, что за всем этим стоят англосаксы. Напомню, что еще в середине ХIХ века военный министр Великобритании лорд Пальмерстон говорил: «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет».
Они же стоят за всеми самыми кровопролитными войнами, которые происходили на планете!
Наполеон не хотел воевать с нами – но его натравили англичане. Крымская война – опять же англичане подстрекали Турцию. Ну и к революции в России подтолкнул именно британский посол...
Они же называют Украину «дровами для войны с Россией». Но здесь нужно отдать должное самим украинцам: о них на Западе вытирают ноги, а они сами туда лезут, просятся!..
Зачем это англосаксам? А просто им нужна территория, нужны ресурсы, нужно сократить русское население.
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