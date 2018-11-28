«Сбежавшие из России олигархи пытаются быть независимыми от Ротшильдов»

Продолжается давление Запада на Россию - теперь еще и посредством провокации Украины в Керченском проливе. Видимо, пресловутое дело Скрипалей так и не дало ожидаемого эффекта. Или все-таки дало?

Об Украине вперемешку со Скрипалями и российским олигархами размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ:

«Российские олигархи и наши власти совершенно обнаглели!»

- На мой взгляд, все-таки именно так называемое дело Скрипалей, а не украинская тематика, продолжает сейчас находиться в центре обвинений Западом нашей страны.

Кстати, именно поэтому «коллективный Запад» старается подавить и российских олигархов, которые, по мнению западного олигархата, тоже, как и наши власти, совершенно обнаглели и пытаются быть независимыми, понимаешь, даже от самих Ротшильдов!

Не знаю, прозрели те наши олигархи, которые сбежали из России на Запад, или не прозрели, но, во-первых, они, конечно, не пользуются поддержкой российского общества, а во-вторых, отрицаются тем же самым западным олигархатом.

«Чем Путин может защитить их?»

Если сегодня такие, как Дерипаска, побежали к руководству страны с этаким своим показным покаянием, то завтра они опять побегут сдаваться Западу. Что ж, такие всегда держат нос по ветру...

Но если они думали получить у Путина какую-то степень защиты, то, по-моему, ничего не получится. А чем и как, собственно говоря, Путин может защитить их?

Ведь на Западе арестовывают их счета, недвижимость и т.п., но это же действительно куплено на наворованные деньги, они же зарабатывали все эти миллиарды, работая отнюдь не в шахте!..

