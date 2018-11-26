Можно же было спрогнозировать, что в Керченском проливе будет подобный инцидент!

Порошенко заявил о введении на Украине с 28 ноября режима военного положения и предупредил народ об угрозе сухопутного вторжения России. Возможно, ему не дают покоя военные успехи Саакашвили...

О том, почему Петя так разбушевался, размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ:





«Любыми путями подавить Россию»

- Знаете, не надо всё валить на Порошенко, потому что он всего лишь обычный исполнитель. Если бы военный атташе США сказал Порошенко - не делай этого, он бы, конечно, не сделал.

Американцам сейчас нужно любыми путями подавить Россию, подавить руководство нашей страны, которое вставляет пики в политику в США.



Ну а Украина – это всего лишь тот инструмент, который можно использовать. Понятно, что в Керченском проливе была спланированная провокация...

«Ноябрь должен стать более жестким»

Закон о санкциях, принятый Конгрессом США, предусматривает новый уровень санкций. То есть ноябрь должен стать более жестким по отношению к России, поэтому американцам нужно было что-то спровоцировать. Вот они и спровоцировали...

Как поводы давления на нашу страну используют то «аннексию Крыма», то «дело Скрипалей», то химатаку в Сирии, которую якобы применил Дамаск вместе с нами, но что-то все это не особенно работает. Вот и понадобилась то, что сегодня могло бы, по их мнению, «опустить» Россию.



«Путин окажется нерукопожатным»

Вот и Совет безопасности ООН уже заблокировал инициативу России по обсуждению ситуации в Керченском проливе. Думаю, что и на G-20 в Буэнос-Айресе Путин окажется «нерукопожатным».



А еще сейчас введут мощные санкции против тех стран, которые покупают не только наше вооружение, но даже и нашу нефть...



Примечательно, что Порошенко сейчас сыграл не в пользу Европы, поэтому по поводу «Северного потока-2» со стороны США может начаться мощное давление на Германию и Австрию, как, впрочем, и на Эрдогана - по поводу «Турецкого потока».

«Есть ли у нас план защиты Крымского моста?»

Конечно, было обидно, что вторглись в наши территориальные воды, но ведь эти украинские катера не несли реальной угрозы ни жизням людей, ни объектом инфраструктуры, поэтому, думаю, не стоило стрелять, а нужно было применять другие меры.



И вообще, можно же было спрогнозировать, что рано или поздно либо в Керченском проливе, либо еще где-то обязательно произойдёт подобный инцидент. Более того, нечто подобное наверняка было в планах наших западных «партнеров», и на это были выделенные нужные средства.



Есть ли у нас план защиты Крымского моста от подобных провокаций? А есть ли у нас вообще среднесрочные и долгосрочные планы защиты страны, кроме объектовых? Я в этом не уверен.



Сегодня мы постоянно говорим о новых типах войн, но продолжаем опираться на танки, артиллерию, ракеты. А ведь завтра может быть ещё сложнее, и танки с ракетами и снарядами окажутся просто бесполезными...