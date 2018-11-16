«Максимум, что получит Япония вместо Курил - это дырку от бублика!»
16 ноября 2018, 22:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вели разговор о мирном договоре в формате - один на один.
Напомним, что накануне японский премьер пообещал Путину, что если Россия передаст Японии острова Курильской гряды Хабомаи и Шикотан, как это предполагалось совместной советско-японской декларацией 1956 года, то там не появятся американские военные базы.
О том, «вкуривают» ли японцы насчет Курил, разъясняет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:
«Видит око, да зуб неймет»
- Мы можем твердо пообещать Японии, что на Курилах уже развернуты и навсегда останутся российские военные базы. Так что Токио сейчас находится в положении лисицы из басни Крылова «Лиса и виноград» - видит око, да зуб неймет.
Поэтому Токио, как лисица, будет ходить и смотреть на виноград, имея желание его скушать, но не имея абсолютно никакой возможности это сделать.
«Япония более цивилизованная страна, чем...»
Курилы - это неотъемлемая часть Российской Федерации, и российские военные базы, повторяю, там будут оставаться всегда!
А что касается каких-то фантазий Токио... ну, знаете, я все-таки надеюсь, что Япония более цивилизованная страна (чем, скажем, сегодняшняя Украина), чтобы подвергать свой мозг таким воздействиям, что ей якобы что-то там могут «вернуть».
Максимум, что может получить Япония вместо Курил - так это дырку от бублика!
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