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«Порошенко войдет в историю как президент-раскольник»
7 ноября 2018, 22:12 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и ее представителям нечего делать на Украине, поэтому они должны покинуть страну и вернуться в Россию.
В РПЦ прокомментировали данный опус Порошенко так: «Ни один уважающий себя президент не будет в публичном поле говорить о том, что представителям той или иной конфессии нужно покинуть его страну. К УПЦ МП на Украине относятся большинство верующих в стране. Либо господин Порошенко таким образом обращается к своим гражданам, полагая, что они должны уехать в Россию, либо он не знает реальной ситуации внутри церкви. Никаких представителей РПЦ с административной точки зрения на Украине нет».
Ситуацию комментирует член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга КОВИТИДИ:
«Кому нужна вся эта ересь?»
- Существуют события, которые чрезвычайно сложно и осознавать, и комментировать, потому что возникают встречные вопросы...
Как быть православным верующим Украины, большинство из которых принадлежат к канонической украинской православной церкви Московского патриархата, после официального призыва президента Украины Петра Порошенко покинуть Украину всем священнослужителям многомиллионной УПЦМП?
Укрепит ли режим Порошенко передача Андреевской церкви Константинопольскому патриархату?
Что принесёт народу Украины раскол православия, устроенный действующим политическим режимом Порошенко, и вообще, кому нужна вся эта ересь?
«Антироссийская церковь нужна тем, кому нужна антироссийская коалиция»
Очевидно, что единая антироссийская церковь нужна тем, кому нужна единая антироссийская коалиция. Чем это закончится? Примеров в истории Русского мира, к которому принадлежит Украина, очень и очень много...
Проигрывая президентскую кампанию, Порошенко вынужден вписываться в предвыборную политическую триаду «Армия. Язык. Вера», осознавая, что это финальный аккорд президента, который войдёт в историю как президент-раскольник.
«Ни счастливее, ни богаче...»
Политика, реализуемая Петром Порошенко, не смогла сделать православных Украины ни счастливее, ни богаче.
Раскольнические действия Филарета, управляемого Западом, не отразятся на том количестве треб и молитв мирян, которые молятся за обретение мира на Донбассе и обретение ума у власть имущих.
Сила веры и молитвы укрепит православных на соработничество в достижении мира, но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, путь будет долгим...
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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