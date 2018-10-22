«Мы решали вопрос, либо уменьшать пенсию, либо вообще отменять!»

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пенсионную реформу надо было начинать раньше.

Однако, по его словам, и сейчас складываются благоприятные условия, так что правительство в состоянии выполнить обещания по пенсионной реформе в части повышения выплат нынешним пенсионерам.

О пенсиях и пенсионерах размышляет председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Госдумы III-V созывов Валерий РЯЗАНСКИЙ:

«Потом будет поздно»

- Пенсионеров ежегодно у нас будет появляться где-то порядка полутора миллионов человек, а молодая рабочая поросль на сегодняшний день будет пополняться на 400 тысяч человек. Так что в плане пенсионных законов эту проблему, конечно, легче решать сейчас, потому что потом будет поздно.

Иначе мы будем вынуждены загонять весь бюджет в пенсионную систему, а это крайне нежелательно. Мы все-таки за то, чтобы пенсионная система минимально была зависима от федерального бюджета и должна быть достаточной за счет взносов, потому что носит страховой и солидарный характер.

А вот наша вторая задача - это самозанятые люди, которые должны включиться в эти процессы. Ну и третья задача, которая стоит перед нами, это накопительная пенсия, и здесь надо еще работать и работать...

«Это почти мои дети...»

Что ж, самым болезненным будет вхождение в этот новый процесс тех, кто будет оформлять пенсии в 2023-м году, у них будет впереди перспектива - «плюс пять лет». Но давайте посмотрим, сколько им лет сейчас, - это люди 1963-го года рождения. Знаете, это почти мои дети...

Мне кажется, что жизнь постепенно сама выровняет все шероховатости. Что говорить, весь мир проходил через это - где-то с волнениями, с забастовками, где-то цивилизованно, нормально, особенно, если сроки были длительно растянуты.

А вот мы, честно говоря, все-таки затянули ситуацию. Президент об этом так и сказал - дальше оттягивать просто опасно.

«Да, мы продержались, но...»

Да, мы продержались, но дальше нам надо было решать вопрос - либо выплачивать пенсию, но не индексировать, потому что не хватит денег, либо как-то платить на льготных основаниях, либо уменьшать, либо вообще отменять, потому что у нас одна треть пенсий - это досрочники. Да, одна треть, вы только вдумайтесь!

А если ты досрочно уходишь на пенсию, то работодатель должен за эти пять, а для некоторых категорий и за десять лет заплатить за тебя в пенсионную систему повышенный взнос - плюс 15 процентов.

Скажите, хоть один работодатель, находящийся в здравом уме и твердой памяти, к этим 22% согласен сейчас заложить в себестоимость еще 15%?!

Они же от этих 22%, что называется, уже плачут, а тут еще плюс 15% для того, чтобы на долговременной основе обеспечить досрочный выход на пенсию категориям, скажем, шахтеров, металлургов, горняков и т.п.!

«Мы сделали единственно верный, выверенный шаг!»

Но если мы заставим работодателя платить столько, то он либо уйдет в тень, либо разорится, либо подорожают все виды той продукции, которую мы получаем от деятельности работодателя. А вот сейчас всё абсолютно взвешенно.

Ведь если будет более дорогая руда - значит, более дорогой металл, будет более дорогая «химия» - значит, более дорогие изделия из них... Так что экономику не обманешь...

Поэтому я уверен, что на сегодняшний день мы сделали единственно верный, выверенный шаг!