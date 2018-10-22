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«Мы решали вопрос, либо уменьшать пенсию, либо вообще отменять!»

22 октября 2018, 11:55 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Мы решали вопрос, либо уменьшать пенсию, либо вообще отменять!»
Inkazan.ru

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пенсионную реформу надо было начинать раньше.

Однако, по его словам, и сейчас складываются благоприятные условия, так что правительство в состоянии выполнить обещания по пенсионной реформе в части повышения выплат нынешним пенсионерам.

О пенсиях и пенсионерах размышляет председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Госдумы III-V созывов Валерий РЯЗАНСКИЙ:

 

«Потом будет поздно»

- Пенсионеров ежегодно у нас будет появляться где-то порядка полутора миллионов человек, а молодая рабочая поросль на сегодняшний день будет пополняться на 400 тысяч человек. Так что в плане пенсионных законов эту проблему, конечно, легче решать сейчас, потому что потом будет поздно.

Иначе мы будем вынуждены загонять весь бюджет в пенсионную систему, а это крайне нежелательно. Мы все-таки за то, чтобы пенсионная система минимально была зависима от федерального бюджета и должна быть достаточной за счет взносов, потому что носит страховой и солидарный характер.

А вот наша вторая задача - это самозанятые люди, которые должны включиться в эти процессы. Ну и третья задача, которая стоит перед нами, это накопительная пенсия, и здесь надо еще работать и работать...

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

«Это почти мои дети...» 

Что ж, самым болезненным будет вхождение в этот новый процесс тех, кто будет оформлять пенсии в 2023-м году, у них будет впереди перспектива - «плюс пять лет». Но давайте посмотрим, сколько им лет сейчас, - это люди 1963-го года рождения. Знаете, это почти мои дети...  

Мне кажется, что жизнь постепенно сама выровняет все шероховатости. Что говорить, весь мир проходил через это - где-то с волнениями, с забастовками, где-то цивилизованно, нормально, особенно, если сроки были длительно растянуты.

А вот мы, честно говоря, все-таки затянули ситуацию. Президент об этом так и сказал - дальше оттягивать просто опасно.

«Да, мы продержались, но...»

Да, мы продержались, но дальше нам надо было решать вопрос - либо выплачивать пенсию, но не индексировать, потому что не хватит денег, либо как-то платить на льготных основаниях, либо уменьшать, либо вообще отменять, потому что у нас одна треть пенсий - это досрочники. Да, одна треть, вы только вдумайтесь!

А если ты досрочно уходишь на пенсию, то работодатель должен за эти пять, а для некоторых категорий и за десять лет заплатить за тебя в пенсионную систему повышенный взнос - плюс 15 процентов.

Скажите, хоть один работодатель, находящийся в здравом уме и твердой памяти, к этим 22% согласен сейчас заложить в себестоимость еще 15%?!

Они же от этих 22%, что называется, уже плачут, а тут еще плюс 15% для того, чтобы на долговременной основе обеспечить досрочный выход на пенсию категориям, скажем, шахтеров, металлургов, горняков и т.п.!

«Мы сделали единственно верный, выверенный шаг!»

Но если мы заставим работодателя платить столько, то он либо уйдет в тень, либо разорится, либо подорожают все виды той продукции, которую мы получаем от деятельности работодателя. А вот сейчас всё абсолютно взвешенно.

Ведь если будет более дорогая руда - значит, более дорогой металл, будет более дорогая «химия» - значит, более дорогие изделия из них... Так что экономику не обманешь...

Поэтому я уверен, что на сегодняшний день мы сделали единственно верный, выверенный шаг!

 

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«Мы решали вопрос, либо уменьшать пенсию, либо вообще отменять!»

«Мы решали вопрос, либо уменьшать пенсию, либо вообще отменять!»

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пенсионную реформу надо было начинать раньше. О пенсиях и пенсионерах размышляет председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ.

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