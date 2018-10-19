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«Простым школьным преступлением кто-то прикрыл теракт»

19 октября 2018, 13:18 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Простым школьным преступлением кто-то прикрыл теракт»
Tass.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии прощания с погибшими в ходе стрельбы в колледже Керчи заявил, что история Крыма разделилась на две части - до 17 октября и после. «Не хочется ничего говорить, а хочется рыдать», - добавил политик.

О трагедии размышляет писатель Эдуард ЛИМОНОВ:

 

«Видимо, кто-то в террористических целях...»

- Что тут можно сказать? По-моему, и так все ясно. На мой взгляд, в керченском колледже в одном преступления произошли сразу два. Видимо, кто-то в террористических целях использовал обычную домашнюю, школьную агрессию против этого учебного заведения.

Уж больно жестко выглядит та часть преступления, которая связана со взрывом, со всеми этими металлическим предметами, которые были во взрывном устройстве!

«Возможны ли повторы?»

То есть было одно преступление, которое действительно напоминает аналогичные преступления в американских школах, одновременно наложенное на явный теракт.

Видимо, этим простым школьным преступлением кто-то прикрыл теракт.

Возможны ли повторы таких преступлений в наших учебных заведениях? Нет, не думаю.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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