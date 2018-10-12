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«Теперь за Западе будут говорить, что в России в футбол играют гангстеры!»

12 октября 2018, 16:45 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Теперь за Западе будут говорить, что в России в футбол играют гангстеры!»
ru.sputnik.

В ФИФА и УЕФА внимательно следят за развитием ситуации вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Инцидент взят этими международными футбольными организациями под особый контроль.

Напомним, что Кокорин, будучи в полиции, подмигивал в объектив камеры и, заикаясь, по бумажке прочитал извинение.

О тонкостях футбола размышляет генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ Александр ГУРОВ:

 

«Обнаглевшие и невоспитанные люди!»

- Здесь надо говорить о том, что это абсолютно обнаглевшие и невоспитанные люди, у которых кроме как ударить по мячу, в сознании больше ничего нет!

А ведь русский человек ценится не этим. Настоящий русский человек ценится тем, что, может быть, он не умеет что-то очень хорошо делать, но у него добрая душа, он всегда придет на помощь и т.п. В России важны два фактора, определяющие наши ценности — человек ты или не человек, справедливо ты ведешь себя и по отношению к людям или нет.

Так что к ним должны быть применены те же конституционные законные нормы, как и ко всем, и чтобы не было абсолютно никакого снисхождения!

«Повышенную уголовную ответственность несут...»

Еще в дореволюционной России в указе от 1848 года говорилось, что повышенную уголовную ответственность несут люди состоятельные, занимающие высокое положение в обществе.

То есть еще тогда к этому был соответствующий подход. А сегодня, к сожалению, только наша полиция несет повышенную уголовную ответственность. То есть если работник полиции совершил преступление, это является отягчающим вину обстоятельством.

Как раз отягчающее вину обстоятельство и должно быть и для таких, как Мамаев с Кокориным, и для состоятельных людей, и для интеллигентов!

Сколько бы сейчас ни велось споров, они должны понести достаточно суровое наказание в соответствии с законом. По «хулиганке» там, по-моему, светит лет до пяти...

«А там и бутылку в задницу!..»

А то, что им дают характеристики, дескать, они хорошие, где-то там состояли, участвовали... ну при назначении наказания это может явиться неким смягчающим обстоятельством, и не более того.

Судя по тому, как взвинтилось общество, как их уже «закрыли», думаю, им придется отбывать наказание, и желательно реальное, а не условное!

Ведь у нас получается, что за кражу мешка картошки бедного, простого Ивана без разговоров сажают в кутузку, дескать, пусть гниет. А там и бутылку в задницу засунут и т.д. и т.п.

Так что и ко всем этим известным людям надо применять все меры законного характера, тем более что подобная зашкаливающая наглость у них, по-моему, не впервые!

«Возомнили себя богами, или, как говорят тамбовские крестьяне...»

Возникает вопрос, в чем причина такого их поведения? Думаю, это отвратительнейшее воспитание и то, что, считай, с малых, юных лет они уверовали в свою безнаказанность и исключительность, которую им дали бешеные деньги.

И вот они, живя в этом обществе, где за деньги, по их мнению (да и не только по их мнению), можно сделать всё, так себя и ведут.

В их окружении их постоянно хвалили, а они возомнили себя богами, или, как говорят тамбовские крестьяне, подумали, что взяли за яйца Папу Римского.

«У нас незаменимых нет. И в футболе тоже»

А ведь они - пример для нашей молодежи. Да, если ты хороший футболист, хороший хоккеист, хороший человек, мы тебя уважаем, любим, берем с тебя пример, в том числе и такой, что ты ведешь себя справедливо, не совершаешь никаких правонарушений.

А вот теперь будет пример, что за подобные деяния дают пять лет лишения свободы! Можно сколько угодно говорить, борзели они или не борзели, но сейчас выступает уже закон.

Ранее в Монако они пропивали миллионы, заказывали гимн России и сидели, хотя, если они патриоты, под гимн должны стоять.

Да и никакие они не патриоты, это обычные оболтусы, которые научились хорошо бить по мячу, только и всего.

И нечего стенать, страна у нас большая, обойдемся без Мамаева с Кокориным! У нас незаменимых нет. И в футболе тоже.

«Они вам все зубы повыбивают!»

А ведь таким поведением и тогда в Монако, и тем более теперь в Москве они нанесли мощный моральный удар по престижу России! Тут уже меркнет этот надуманный мельдоний, потому что люди из WADA и им подобные готовы буквально на всё.

Известно, что к нашему спорту, к нашей стране отношение в мире, так сказать, не очень... И вот, пожалуйста, такой пример!..

Теперь на Западе есть повод сказать, а с кем мы играем в футбол - с бандитами, гангстерами? Ведь там это рассматривается как бандитизм и гангстеризм. Дескать, в России на поле вместо футболистов выходят гангстеры, что вы хотите, они вам все зубы повыбивают!

«Не либеральные группировки определяют жизнь и традиции России!»

А ведь российское общество страшно возмущено, и это несмотря на то, что Мамаев с Кокориным, как я понимаю, хотя болельщиком не являюсь, хорошие футболисты. Под словом «общество» я имею в виду простых, обычных людей, а не какие-то группировки, например, тех, кто защищает Серебренникова...

Но ведь не эти либеральные группировки определяют жизнь и традиции России. Сейчас возмутился простой народ, а наша сила именно в нем, а не в этих ублюдочных группировках, которые преследуют свои узкокорыстные цели!

Кстати говоря, народ к этим группировкам относится просто отвратительно. Поговори об этом на Тамбовщине, Рязанщине, там уж тебе ответят...

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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«Теперь за Западе будут говорить, что в России в футбол играют гангстеры!»

«Теперь за Западе будут говорить, что в России в футбол играют гангстеры!»

В ФИФА и УЕФА внимательно следят за развитием ситуации вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. О тонкостях футбола размышляет депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ...

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