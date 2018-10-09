Нурмагомедова оштрафуют на 250 тыс. долларов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сегодня заявил, что Хабиба Нурмагомедова «без сомнения, оштрафуют примерно на 250 тысяч долларов» за инцидент после поединка с Конором Макгрегором.

-В тех краях, где вместо совести уже давно вырос кошелек, не брезгуют абсолютно ничем, - уверен политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.

Российскому бойцу за два миллиона долларов (гонорар за участие в поединке - Ред.) могут учинить еще и не такую подлость, считает политолог.