Нурмагомедова оштрафуют на 250 тыс. долларов
9 октября 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сегодня заявил, что Хабиба Нурмагомедова «без сомнения, оштрафуют примерно на 250 тысяч долларов» за инцидент после поединка с Конором Макгрегором.
-В тех краях, где вместо совести уже давно вырос кошелек, не брезгуют абсолютно ничем, - уверен политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.
Российскому бойцу за два миллиона долларов (гонорар за участие в поединке - Ред.) могут учинить еще и не такую подлость, считает политолог.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес