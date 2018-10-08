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«И у Кокорина, и у Мамаева было немало таких случаев!»

8 октября 2018, 23:31 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«И у Кокорина, и у Мамаева было немало таких случаев!»
Klops.ru

После проверки по факту драки в кафе с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

О ситуации размышляет бывший вице-президент Российского футбольного союза Валерий ДРАГАНОВ:  

 

«Автомобиль «Кортеж» - это дело их рук»

- Не думаю, что правоохранительные органы по своему усмотрению будут определять состав и соответствующие процедуры.

То есть я надеюсь, что господа Мамаев и Кокорин в соответствии с Конституцией будут равными в правах и ответственности со всеми гражданами Российской Федерации.

Я лично знаю и главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Это надежда нации и с точки зрения кадрового ресурса, и с точки зрения культуры и образования.  

Знаменитый автомобиль «Кортеж», который был недавно презентован общественности, это дело их рук.

«Кокорин и Мамаев были дерзкими и беспощадными»

Самое ужасное и отвратительное то, что это случилось на расовой почве! Это очередной плохой сигнал. Очевидно, что Кокорин и Мамаев были дерзкими и беспощадными к чести и достоинству человека.

Да, с точки зрения РФС, они сейчас не являются членами сборной и, следовательно, находятся за пределами критики или мнений.

Но они были игроками сборной страны, и этого уже достаточно, чтобы РФС сделал хоть какое-то заявление и дал обществу сигнал, что мы не можем равнодушно относиться к подобному!

«Что творится у него в голове?»

И футбольный клуб «Краснодар» тоже обязан успокоить своих болельщиков. Ведь эта команда создала себе имя у нас в стране и уже создает его в Европе, у нее есть академия, которая воспитывает тысячи людей, за «Краснодаром» тянутся молодежные юношеские команды.

Это команда с таким фантастическим хозяином, с таким фантастическим менеджментом, с таким фантастическим трендом!

Конечно, Мамаев и клуб - это не тождество. Но что творится у него в голове, если он не может остановить товарища, коллегу, который стулом бьет человека, сопровождая это расистскими высказываниями?

Подобное не в стиле ни президента, ни замечательных тренеров этой команды, которые демонстрируют великолепный творческий уровень, и поэтому мне очень жаль «Краснодар»!

Я убежден, что и «Зенит» не пройдет мимо этого и не ограничится неким формальным отношением, дескать, у Кокорина был выходной...

«Ни УЕФА, ни ФИФА не пройдут мимо этого»

Публичные люди - это лидеры общественного мнения, и от оценки их поступков зависит очень многое. Я убежден, что ни УЕФА, ни ФИФА не пройдут мимо этого, и будет жаль, если найдутся такие люди, которые скажут, дескать, опять «наезжают» на Россию!

Но я за объективность, за прозрачность, а все остальное на совести тех, кто имеет к этому отношение.

«Если они приблизятся к уровню Месси, Гризмана и Азара...»

Будет ли это спущено на тормозах, или футбольная карьера Кокорина и Мамаева теперь закончена? Мне сложно судить об окончании их карьеры. Ну а извинения - это их личное дело.

Но боюсь, что извинение не будет иметь того эффекта, какой обычно бывает от людей, извиняющихся за один и тот же поступок один раз.

К сожалению, у того же Кокорина таких случаев было уже немало, да и у Мамаева тоже. Но я им не судья.

Я не задумываюсь, как в дальнейшем сложится их карьера, но даже если они в ближайшие несколько лет покажут какие-то чудеса и приблизятся к уровню Месси, Гризмана и Азара, то все равно не смогу оценить их объективно.

Почему? Потому что мне будет мешать их человеческая сущность. То, что они сделали, просто ужасно, и никаким спиртным это оправдать невозможно!

«Мальчики и девочки думают, что футболисты - люди непьющие»

Я уж не говорю о том, что мальчики и девочки, молодежь, воспитанная на футбольных традициях, думают, что настоящие, реальные футболисты, профессионалы - люди непьющие, которые, как правило, не имеют вредных привычек.

Конечно, в жизни всякое бывает, но это не должно выходить за рамки закона. А если это еще и на почве расизма, то это просто гнусно!

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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«И у Кокорина, и у Мамаева было немало таких случаев!»

«И у Кокорина, и у Мамаева было немало таких случаев!»

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