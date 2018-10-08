//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//live 13+

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

8 октября 2018, 20:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»
Newsae.ru

К моменту выхода на пенсию по теперь уже старой схеме (55 лет для женщин, 60 - для мужчин) у зарплатных клиентов Сбербанка остается немного накоплений: в среднем - 150 тысяч рублей.

Из них до 55 лет имеют депозит каждый десятый, после этого возраста - каждый третий. Такое исследование провел Сбербанк РФ.

Напомним, что Владимир Путин недавно отметил, что поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования...

О пенсиях и пенсионерах размышляет председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Госдумы III-V созывов Валерий РЯЗАНСКИЙ:

 

«Закон отработан в деталях, в спорах, на площадях и на митингах»

- Заметьте, президент, внося поправки и готовя свое обращение, ни разу не обмолвился о том, что государство устраняется от принципа солидарности с работой пенсионной системы. Наоборот, несмотря на то, что она остается страховой, тем не менее государство там обязательно присутствует!

Мне кажется, что этот закон настолько отработан в деталях, в спорах, на площадях и на митингах, что о нем уже сказано абсолютно всё. Так что пора бы и за дело браться.

«Есть желание сэкономить»

Я понимаю эти слова президента следующим образом: есть желание экономистов и финансистов сэкономить, а есть абсолютно жесткая система мотивации сделать так, чтобы закон работал с наименьшими потерями для граждан.

Я уж не говорю о 2019-2020 гг., когда первые люди по новым правилам будут выходить на пенсию. Что имеется в виду? Например, поправка президента о сельских пенсионерах, которым добавляют 25% к фиксированной выплате.

Сейчас она составляет от 5 тысяч до 7 тысяч рублей (в зависимости от размера фиксированной выплаты) и ежегодно будет проиндексирована. 25% - это от одной тысячи до 1300 рублей, и эта выплата ежегодно будет увеличиваться почти для миллиона пенсионеров.

По оценкам комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, на эту поправку нужно порядка 80 миллиардов рублей.

Наверное, рассуждая по-другому, можно было бы сказать и так: если эта норма по-прежнему была отложена, скажем, до 2020-го года, то и 80 миллиардов остаются в распоряжении пенсионной системы для других целей.

Но «других целей» это теперь не достигнет, потому что президент внес поправку. Так что эти 80 с лишним миллиардов рублей нужны именно на цели, оговоренные президентом!

«Дорогие друзья из финансово-экономического блока правительства!»

Теперь о том, что связано с досрочными пенсиями работающим матерям, у которых трое детей и более. Естественно, это тоже стоит определенных денег...

Здесь президент, по-моему, имел в виду следующее: дорогие друзья из финансово-экономического блока правительства, не рассчитывайте на то, что невыход на пенсию определенного количества людей даст вам слишком большие, хронические ресурсы для того, чтобы вы решали проблему индексации.

Да, у вас будет небольшая экономия, но эти средства вместе с бюджетными субсидиями вы по-прежнему должны будете направлять на индексацию, которая уже прописана в законе на каждый год, учитывая и уровень процентов роста, и коэффициенты.

«Надежды на сверхбольшую экономию нет»

Да, глава государства заключил, что именно правительство должно будет финансировать президентские поправки.

В этом смысле президент сказал членам правительства абсолютно четко: то, что написано в законе, должно быть выполнено неукоснительно, и надежды на сверхбольшую экономию нет!

Ищите варианты, каким образом вы будете исполнять и требования этого закона, и, естественно, другие параметры. Так что здесь требуется очень тщательный анализ и синхронная работа многих министерств и ведомств. Вот так я и понимаю решение президента.

«Тогда не было так тревожно»

Да, я помню, как Кудрин лет пять или даже десять тому назад говорил о том, что надо увеличивать пенсионный возраст. Ну что ж, да, надо быть самокритичными...

Но, знаете, когда Кудрин об этом говорил, это все-таки, как говорится, не цепляло, потому что тогда не было так тревожно, а в экономике еще был запас прочности.

А теперь перед нами, можно сказать, разложена вся картина мира. Мы посмотрели на демографическую ситуацию, расклады вплоть до 35-50-х гг., посмотрели на состояние дел в регионах, на то, что предоставил Росстат, экспертное сообщество, наука...

Где-то картинка лучше, где-то хуже, но совершенно очевидно, что мы отстали даже не от ведущих стран, а уже от тех, кто находится в конце «двадцатки сильнейших» и сейчас будет принимать решение по дальнейшему изменению пенсионного возраста.

Насколько я помню, например, в Голландии недавно проходили волнения, митинги против повышения пенсионного возраста до 67 лет. Люди просят — оставьте нам 65.

То есть мир все равно двигается в этом направлении, а перед нами теперь абсолютно ясная перспектива, потому что мы сделали абсолютно четкие и выверенные шаги.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//LIVE

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

К моменту выхода на пенсию по теперь уже старой схеме (55 лет для женщин, 60 - для мужчин) у зарплатных клиентов Сбербанка остается немного накоплений: в среднем - 150 тысяч рублей. О пенсиях и пенсионерах - Валерий РЯЗАНСКИЙ...
«Нурмагомедову за 2 млн. долларов могут учинить и не такую подлость!»

«Нурмагомедову за 2 млн. долларов могут учинить и не такую подлость!»

Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и сказал, что гордится им. Напомним, что Конор Макгрегор, «делая шоу», перед боем неоднократно оскорблял нашего бойца и просто хамил. О ситуации размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...

//Новости МирТесен



//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»

«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»

Правительство не планирует отказываться от доллара, но прорабатывается возможность снижения зависимости от него. Ранее некоторые СМИ сообщали, что правительство готовит проект отказа. О рублях и долларах - Анатолий АКСАКОВ...
«Правительство никуда не денется и профинансирует поправки президента!»

«Правительство никуда не денется и профинансирует поправки президента!»

Президент России Владимир Путин заявил, что президентские поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования из бюджета. О найденном источнике финансирования размышляет Анатолий АКСАКОВ...
«Кто видел, чтобы полицейский сделал замечание человеку, пьющему на улице пиво?»

«Кто видел, чтобы полицейский сделал замечание человеку, пьющему на улице пиво?»

Росалкогольрегулирование изучает возможность введения в России минимальной розничной цены на пиво. Ведомство создаст универсальную марку для пива, подходящую ко всем видам тары. Вопрос: «Пить надо меньше?»
«Этот день - напряжение и для ребенка, и для взрослого!»

«Этот день - напряжение и для ребенка, и для взрослого!»

По сути, только сегодня, 3-го сентября, у подавляющего большинства школьников нашей страны начался новый учебный год. То есть хотя и не намного, но каникулы были продлены. Вопрос: «Каким вам запомнился первый учебный день в школе?»

//Новости ADWILE

«Я молился о том, чтобы Кобзон дожил до своего дня рождения!»

«Я молился о том, чтобы Кобзон дожил до своего дня рождения!»

Иосиф Кобзон, певец, народный артист России, депутат Госдумы скончался на 81-м году жизни. Он будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище рядом со своей матерью. О нем вспоминает врач-кардиолог и его друг Лео БОКЕРИЯ...
«Вот если бы Путин сказал о необходимости смены экономического курса...»

«Вот если бы Путин сказал о необходимости смены экономического курса...»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решил выступить с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства, потому что эта тема важна для миллионов людей. Размышляет писатель Александр ПРОХАНОВ...
«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»

«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»

Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов «для наилучшего раскрытия социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации этих регионов. О предложении размышляет Николай РЫЖКОВ...
«Речь не идет о том, что это нужно сделать моментально»

«Речь не идет о том, что это нужно сделать моментально»

Министерство экономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов «для наилучшего раскрытия социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации этих регионов. Размышляет Валерий РЯЗАНСКИЙ...
«Они должны платить налоги по прогрессивной шкале!»

«Они должны платить налоги по прогрессивной шкале!»

Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у компаний их доходы и что бизнес будет увеличивать инвестиции в перспективные социальные проекты. О предложении Белоусова размышляет Геннадий ЗЮГАНОВ...
«Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи!»

«Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи!»

Росалкогольрегулирование рекомендовало пересмотреть минимальные цены на бренди и коньяк, а также ввести минимальные цены на винодельческую продукцию. О том, нужно ли регулировать алкогольный рынок, размышляет Павел ШАПКИН...

//Новости партнеров

«Служебная обязанность Шохина - защищать олигархов!»

«Служебная обязанность Шохина - защищать олигархов!»

Как известно, помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать в пользу государства часть сверхдоходов у некоторых предприятий. Говорят, Путин начертал «Согласен!» О судьбах бедных олигархов - Анатолий ВАССЕРМАН...
«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»

«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»

По сообщениям СМИ США, Россию невозможно завоевать из-за мощной армии и особенностей национального самосознания, «желающим захватить Россию придется сражаться с каждым русским». Вопрос: «Враг хитер и коварен?»
«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»

«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»

14 августа 1992 года в Абхазию вошли войска Государственного совета Грузии, по официальной версии Тбилиси, «для охраны железной дороги». Вопрос: «Почему ни Абхазии, ни Южной Осетии никак не помогает Европейский союз?»
Пенсионная система, которую нам в свое время навязали англичане, неверна в корне

Пенсионная система, которую нам в свое время навязали англичане, неверна в корне

Дмитрий Медведев заявил, что предложения, подготовленные правительством, сформулированы так, чтобы был определенный период, в течение которого происходит переход к новому пенсионному возрасту. О переходе - Владимир АБРАМОВ...
«Триллионы наших рублей куда-то уходят, а ведь могли бы пойти на те же пенсии!»

«Триллионы наших рублей куда-то уходят, а ведь могли бы пойти на те же пенсии!»

Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста - это необходимая мера, которую можно сравнить с горьким лекарством. О том, какое лекарство хочет пить сам человек, размышляет писатель-сатирик Анатолий ТРУШКИН...
«Саакашвили стал непотопляемым потому, что мы его отпустили и не наказали!»

«Саакашвили стал непотопляемым потому, что мы его отпустили и не наказали!»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии «сорвался с поводка», признала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. О кровавых событиях, которые произошли 10 лет назад, размышляет Леонид ИВАШОВ...
«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. «Украине нужен внешний враг!» - заявил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Размышляет Николай СТАРИКОВ...
«Надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении!»

«Надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении!»

По сообщениям СМИ, преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей «раздражает» Москву. Об отношениях России и Армении - директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ...
«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»

«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает упрощение порядка получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Размышляет председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ:
«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»

«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»

Поскольку восьмое место, которое заняли наши футболисты, приравнивается к обладанию не менее, чем тремя золотыми наградами, добытыми на мундиалях, ребята были поощрены государством. Размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...
«Ассанж садится в машину посла РФ в Британии и доставляется в наше посольство»

«Ассанж садится в машину посла РФ в Британии и доставляется в наше посольство»

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж должен будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, заявил президент этой южноамериканской страны Ленин Морено. О грядущей судьбе Ассанжа размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО...
«Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко и Георгий Полтавченко - москали?»

«Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко и Георгий Полтавченко - москали?»

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, проехавшись по Крымскому мосту, заключил, что в украинской власти сидят «маргиналы, жулики, лжецы и завистливые идиоты». О сути вещей размышляет Николай СТАРИКОВ...
«Чиновники, которые не исполняют решения Конституционного суда, должны отвечать»

«Чиновники, которые не исполняют решения Конституционного суда, должны отвечать»

23 июля 1994 года вступил в силу федеральный закон «О Конституционном суде Российской Федерации», определивший КС как судебный орган конституционного контроля. Вопрос: «Почему не всегда исполняются решения КС РФ?»
«Пока существует государство - коррупция будет неистребима!»

«Пока существует государство - коррупция будет неистребима!»

Российский бизнес отмечает снижение уровня коррупции в стране, следует из данных опроса «Бизнес-барометр коррупции», который подготовила Торгово-промышленная палата России. Вопрос: «Коррупция снижается - страна приподнимается?»
«Футболом хотели заглушить народное возмущение пенсионной реформой!»

«Футболом хотели заглушить народное возмущение пенсионной реформой!»

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. О том, что пенсия не напасть, но как бы без нее совсем не пропасть, размышляет Александр ГУРОВ...
«Во время совещания Ленину принесли телеграмму об исполнении...»

«Во время совещания Ленину принесли телеграмму об исполнении...»

57% россиян не находят оправдания расстрелу царской семьи и считают его «чудовищным преступлением», сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вопрос: «Царя убили уголовники или политики?»
«Вот и в ФИФА нашлись какие-то «голубые», которые чувствуют свою ущемлённость»

«Вот и в ФИФА нашлись какие-то «голубые», которые чувствуют свою ущемлённость»

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала вещателей меньше показывать планы привлекательных болельщиц во время трансляции матчей. О тех, кто видит мир в голубом цвете, размышляет депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ...
«Таковые заслуживают смерти, а я лишь вышвыриваю их из магазина...»

«Таковые заслуживают смерти, а я лишь вышвыриваю их из магазина...»

Предприниматель Герман Стерлигов выгнал мужчину с серьгой в ухе из своей хлебной лавки, расположенной в центре Москвы. А ведь клиента сразу предупредили, что хлеб ему не продадут, а он не понял. Нам отвечает Герман СТЕРЛИГОВ...
Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место...

Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место...

В идеале для наших западных партнеров перед матчем Англия - Хорватия хорошо бы выволочь на середину футбольного поля гроб с телом бедной, якобы отравленной «Новичком» британки и начать скандировать «Это сделали злые русские!»...

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры