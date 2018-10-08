«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

К моменту выхода на пенсию по теперь уже старой схеме (55 лет для женщин, 60 - для мужчин) у зарплатных клиентов Сбербанка остается немного накоплений: в среднем - 150 тысяч рублей.

Из них до 55 лет имеют депозит каждый десятый, после этого возраста - каждый третий. Такое исследование провел Сбербанк РФ.

Напомним, что Владимир Путин недавно отметил, что поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования...

О пенсиях и пенсионерах размышляет председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Госдумы III-V созывов Валерий РЯЗАНСКИЙ:

«Закон отработан в деталях, в спорах, на площадях и на митингах»

- Заметьте, президент, внося поправки и готовя свое обращение, ни разу не обмолвился о том, что государство устраняется от принципа солидарности с работой пенсионной системы. Наоборот, несмотря на то, что она остается страховой, тем не менее государство там обязательно присутствует!

Мне кажется, что этот закон настолько отработан в деталях, в спорах, на площадях и на митингах, что о нем уже сказано абсолютно всё. Так что пора бы и за дело браться.

«Есть желание сэкономить»

Я понимаю эти слова президента следующим образом: есть желание экономистов и финансистов сэкономить, а есть абсолютно жесткая система мотивации сделать так, чтобы закон работал с наименьшими потерями для граждан.

Я уж не говорю о 2019-2020 гг., когда первые люди по новым правилам будут выходить на пенсию. Что имеется в виду? Например, поправка президента о сельских пенсионерах, которым добавляют 25% к фиксированной выплате.

Сейчас она составляет от 5 тысяч до 7 тысяч рублей (в зависимости от размера фиксированной выплаты) и ежегодно будет проиндексирована. 25% - это от одной тысячи до 1300 рублей, и эта выплата ежегодно будет увеличиваться почти для миллиона пенсионеров.

По оценкам комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, на эту поправку нужно порядка 80 миллиардов рублей.

Наверное, рассуждая по-другому, можно было бы сказать и так: если эта норма по-прежнему была отложена, скажем, до 2020-го года, то и 80 миллиардов остаются в распоряжении пенсионной системы для других целей.

Но «других целей» это теперь не достигнет, потому что президент внес поправку. Так что эти 80 с лишним миллиардов рублей нужны именно на цели, оговоренные президентом!

«Дорогие друзья из финансово-экономического блока правительства!»

Теперь о том, что связано с досрочными пенсиями работающим матерям, у которых трое детей и более. Естественно, это тоже стоит определенных денег...

Здесь президент, по-моему, имел в виду следующее: дорогие друзья из финансово-экономического блока правительства, не рассчитывайте на то, что невыход на пенсию определенного количества людей даст вам слишком большие, хронические ресурсы для того, чтобы вы решали проблему индексации.

Да, у вас будет небольшая экономия, но эти средства вместе с бюджетными субсидиями вы по-прежнему должны будете направлять на индексацию, которая уже прописана в законе на каждый год, учитывая и уровень процентов роста, и коэффициенты.

«Надежды на сверхбольшую экономию нет»

Да, глава государства заключил, что именно правительство должно будет финансировать президентские поправки.

В этом смысле президент сказал членам правительства абсолютно четко: то, что написано в законе, должно быть выполнено неукоснительно, и надежды на сверхбольшую экономию нет!

Ищите варианты, каким образом вы будете исполнять и требования этого закона, и, естественно, другие параметры. Так что здесь требуется очень тщательный анализ и синхронная работа многих министерств и ведомств. Вот так я и понимаю решение президента.

«Тогда не было так тревожно»

Да, я помню, как Кудрин лет пять или даже десять тому назад говорил о том, что надо увеличивать пенсионный возраст. Ну что ж, да, надо быть самокритичными...

Но, знаете, когда Кудрин об этом говорил, это все-таки, как говорится, не цепляло, потому что тогда не было так тревожно, а в экономике еще был запас прочности.

А теперь перед нами, можно сказать, разложена вся картина мира. Мы посмотрели на демографическую ситуацию, расклады вплоть до 35-50-х гг., посмотрели на состояние дел в регионах, на то, что предоставил Росстат, экспертное сообщество, наука...

Где-то картинка лучше, где-то хуже, но совершенно очевидно, что мы отстали даже не от ведущих стран, а уже от тех, кто находится в конце «двадцатки сильнейших» и сейчас будет принимать решение по дальнейшему изменению пенсионного возраста.

Насколько я помню, например, в Голландии недавно проходили волнения, митинги против повышения пенсионного возраста до 67 лет. Люди просят — оставьте нам 65.

То есть мир все равно двигается в этом направлении, а перед нами теперь абсолютно ясная перспектива, потому что мы сделали абсолютно четкие и выверенные шаги.