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«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»

30 июля 2018, 15:40 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»
Mt.kp.ru

Поскольку восьмое место, которое заняли наши футболисты по итогам прошедшего чемпионата мира, для нашей команды приравнивается к обладанию не менее, чем тремя золотыми медалями, добытыми на мундиалях, ребятам были вручены высокие государственные награды и звание «Заслуженный мастер спорта России».

О делах наших околофутбольных размышляет завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, председатель Верховного Совета РСФСР (1991-1993 гг.), членкор РАН Руслан ХАСБУЛАТОВ:

 

«Ребят надо поощрить!»

- Я думаю, что все нормально. Ребят все-таки надо поощрить, ведь они играли очень хорошо! Это был неожиданный успех, во всяком случае, для меня...

Не секрет, что большинство предрекало нашим футболистам поражение, дескать, ну сыграют, как обычно.

И я не думаю, что такое поощрение должно послужить источником неких противоречий, а то у нас привыкли критиковать любые действия власти...

«Обычно на поле они еле-еле ходят»

Другое дело, что в наших клубных командах слишком большие гонорары: выигрывают - получают черт знает какие средства, проигрывают - тоже получают...

Конечно, миллионеру не очень-то нравится все время в напряжении бегать за мячом, поэтому обычно на поле они еле-еле ходят - им же хочется надолго сохранить себя.

Вот и перед этим чемпионатом большинство болельщиков ожидало, что наши спортсмены опять будут передвигаться с трудом.

Но Черчесов оказался молодец, он показал свой характер, в том числе и кавказский, и сумел повлиять на своих подопечных!

«Были варианты...»

Если вспомнить ту же игру со сборной Хорватии, то она фактически была равной, а иногда на нашей стороне было преимущество. Ну а потом хорватам, на мой взгляд, помог Его Величество Случай...   

Что касается разговоров о том, что, присваивая высокое звание «Заслуженный мастер спорта России» за восьмое место, государство тем самым дискредитирует его, то, конечно, были варианты, например, можно было присвоить звание «Мастер спорта России международного класса»...

Но раз уж присвоили «Заслуженного», то и ладно. Надо поздравить ребят, а не осуждать, дескать, вот вы этого не заслужили...  

 

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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