23 июля 1994 года вступил в силу федеральный закон «О Конституционном суде Российской Федерации».

Закон определил КС как судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Вопрос: «Почему не всегда исполняются решения Конституционного суда?»



Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор:

«Мы долго боролись с пропиской»

- От недомыслия. Часть решений КС сейчас действительно исполняется автоматически, потому что если какой-то закон признается неконституционным, то с этого момента норма и перестает действовать.

Но бывают же и некие акты. Скажем, мы долго боролись с пропиской. КС признал ее неконституционной, но все равно регионы на местах ее продолжали осуществлять.

Но должна быть ответственность: те чиновники, которые не исполняют решения Конституционного суда, должны отвечать либо огромным штрафом с увольнением с работы, либо даже тюрьмой...

Генрих Падва, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:

«Конституционный суд переворачивает всё, к чему эти чиновники привыкли!»

- Во-первых, по тем же причинам, из-за которых у нас вообще не исполняются судебные решения: никто не уважает ни закон, ни суд.

Во-вторых, у нас особое отношение к Конституционному суду, потому что это сравнительно молодой суд и многие чиновники (в том числе судейские и прокурорские) не очень довольны его деятельностью.

Ведь КС иногда принимает очень серьезные решения, которые переворачивают буквально всё, к чему эти чиновники привыкли, - и судебную практику, и понимание закона, и неуважение к правам личности!

Наш КС все-таки пытается провести истинную законность и уважение к правам и свободам граждан.