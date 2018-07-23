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«Чиновники, которые не исполняют решения Конституционного суда, должны отвечать»
23 июля 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
23 июля 1994 года вступил в силу федеральный закон «О Конституционном суде Российской Федерации».
Закон определил КС как судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
Вопрос: «Почему не всегда исполняются решения Конституционного суда?»
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор:
«Мы долго боролись с пропиской»
- От недомыслия. Часть решений КС сейчас действительно исполняется автоматически, потому что если какой-то закон признается неконституционным, то с этого момента норма и перестает действовать.
Но бывают же и некие акты. Скажем, мы долго боролись с пропиской. КС признал ее неконституционной, но все равно регионы на местах ее продолжали осуществлять.
Но должна быть ответственность: те чиновники, которые не исполняют решения Конституционного суда, должны отвечать либо огромным штрафом с увольнением с работы, либо даже тюрьмой...
Генрих Падва, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:
«Конституционный суд переворачивает всё, к чему эти чиновники привыкли!»
- Во-первых, по тем же причинам, из-за которых у нас вообще не исполняются судебные решения: никто не уважает ни закон, ни суд.
Во-вторых, у нас особое отношение к Конституционному суду, потому что это сравнительно молодой суд и многие чиновники (в том числе судейские и прокурорские) не очень довольны его деятельностью.
Ведь КС иногда принимает очень серьезные решения, которые переворачивают буквально всё, к чему эти чиновники привыкли, - и судебную практику, и понимание закона, и неуважение к правам личности!
Наш КС все-таки пытается провести истинную законность и уважение к правам и свободам граждан.
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