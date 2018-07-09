Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место!

Конечно, в идеале для наших западных партнеров перед матчем Англия - Хорватия хорошо бы выволочь на середину футбольного поля гроб с телом бедной, якобы отравленной «Новичком» британки и начать скандировать «Это сделали злые русские!», да вот беда - наша таможня так быстро может не пропустить столь «экзотический» груз!

А ведь картинка была бы на зависть самому изощренному провокатору! Игроки сборной Англии сплошь в траурных повязках, некоторые хорваты, думаю, тоже не отказались бы повязаться, Могерини опять пустила бы скупую и как бы женскую слезу, а баба Лиза, опасливо озираясь, открыла бы сумку с противогазом...

«Англия тихой сапой вползла в полуфинал»

Меж тем далеко не блестящая команда Англии тихой сапой вползла в полуфинал. Правда, на этом чемпионате многие именитые фавориты показали далеко не лучшую игру, но это уже другой вопрос.

Очень жаль, что англичанам пока явно «катит»! Мало того, что изначально они попали в слабую группу и сразу было понятно, что в этот самый плей-офф из нее выйдут Англия и Бельгия, так еще и колумбийцы умудрились проиграть им.

Я очень надеялся, что именно Колумбия высадит англичан и покажет тот искромётный футбол, в который она сыграла с поляками! Однако этого не произошло...

«Судья играет за королеву Англии!»

Многие футбольные специалисты находят весьма странным то, что судьей этого матча был назначен представитель США Марк Грейгер. Судьи на линии - американец, канадец, а резервный - новозеландец. Сплошные англосаксы, тут, как говорится, без комментариев!..

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья остроумно заметил после соперничества его земляков с англичанами: «Очень сложно победить, когда судья играет за королеву Англии!»

А ведь к рефери из США уже была масса вопросов, касающихся его судейства на групповом этапе. В то же время наш арбитр Сергей Карасев свои матчи провел безупречно, но дальше судить удостоен почему-то не был...

«ФИФА становится бледной тенью WADA?»

А я так надеялся, что хоть на нашем чемпионате не будет интриг. Неужели и ФИФА теперь становится неким филиалом англосаксонской WADA? Точнее, его бледной тенью.

Напомню, что петицию о переигровке матча Колумбия - Англия подписало уже около полумиллиона человек.

И хотя многие утверждают, что это просто нереально, но прецедент в пику неистощаемым на интриги англосаксам, по-моему, создать можно, тем более что чемпионат-то наш...

«Вскидывали руки в нацистском приветствии»

С чего начали свое пребывание в России болельщики из Англии? Правильно, 17 июня в Волгограде, на земле, где состоялось одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, Сталинградская битва, они спели нацистскую песню, допускали антисемитские высказывания и вскидывали руки в нацистском приветствии. А ведь все это весьма однозначно трактуется УК РФ...

Напомним, что представитель Футбольной ассоциация Англии заявил, что позорное поведение этих лиц не представляет ценности большинства футбольных фанатов из Англии, которые приехали в Россию поддержать команду.

Более того, Британский суд запретил этим великовозрастным «фанам» (каждому больше 50-ти) посещать матчи сборной Англии сроком на 5 лет, а вот волгоградская Фемида не нашла в себе силы даже оштрафовать их...

Примечательно, что у толерантного сотрудника бара, где произошел данный эпизод, видимо, настолько промыт мозг, что он высказался об этих фанатах так: «Люди просто зиговали, это их право. Мы не можем им заткнуть рот».

«Штраф - 3 тыс. рублей...»

Чуть позже английский болельщик уже в Москве около стадиона «Открытие-арена» на памятнике легендарному нападающему команды «Спартак» Федору Черенкову сделал надпись «Англия» на английском языке. Тушинский суд Москвы, не по-человечески осмелев, вынес решение оштрафовать англичанина на 3 тыс. рублей (примерно 36 фунтов стерлингов).

Но самое главное, что болельщик провел остаток матча в отделении полиции и не увидел игру своей команды с колумбийцами. Надо отметить, что 20-летний англичанин раскаялся в содеянном и очень извинялся.

«Оказывается, по улицам Москвы не ходят медведи!»

«Вот уроды!» - говорил персонаж фильма «Брат-2»...

Каждый раз, пересматривая это кино, я жду и эту фразу! Как точно, ёмко, не разливаясь мыслью по древу, здесь охарактеризован весь так называемый цивилизованный мир!

Помню, в 2008 году, когда в Лужниках был финал Лиги чемпионов и встречались «Манчестер Юнайтед» и «Челси», то к нам - тоже по безвизу - слегка понаехало этих фанатов. И когда у них брали интервью, то они абсолютно искренне удивлялись тому, что, оказывается, по улицам Москвы не ходят медведи!..

«В Турции было зарезано два английских фаната»

Да и кто это такие, эти «легендарные» английские фанаты - просто тупые мужики с пивными животами, извращенцы и хамы, многие из которых не считают чем-то постыдным, например, снять исподнее и в таком виде приплясывать с кружкой... пардон, пинтой пива на улицах городов!

А «статусность» им придают некоторые СМИ, в том числе и наши, из прозападно-подобострастных. Тоже мне, понимаешь, орущие и пьющие гости столицы!.. И не таких видали!

В нетолерантном, то есть нормальном обществе подобное, конечно, нравиться не может. Может быть, именно поэтому в 2000-м году в Турции было зарезано два английских фаната?

«А ведь мы встречали их хлебом-солью...»

Но я всегда желаю проигрыша сборной Англии не только за тупость и бесстыдство их фанатов. Хоть тресни, я не могу не соотносить со спортом политику Британской короны, этой их «родины и партии»!

Вот у нас много поклонников английской Премьер-лиги, а мне кажется, что и она, как и всё благополучие «луноликих», построена на крови.

А ведь мы встречали их хлебом-солью, мы к этим зигующам толстопузикам из Англии со всей душой, а они отказались, побрезговали и куражатся.

Некоторые, правда, раскаиваются, а другие жалеют, что провокация с отравлением так и не удалась...

Александр САРГИН