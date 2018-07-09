//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//live 13+

Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место!

9 июля 2018, 21:44 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место!
Александр Саргин (на фото слева)

Конечно, в идеале для наших западных партнеров перед матчем Англия - Хорватия хорошо бы выволочь на середину футбольного поля гроб с телом бедной, якобы отравленной «Новичком» британки и начать скандировать «Это сделали злые русские!», да вот беда - наша таможня так быстро может не пропустить столь «экзотический» груз!

А ведь картинка была бы на зависть самому изощренному провокатору! Игроки сборной Англии сплошь в траурных повязках, некоторые хорваты, думаю, тоже не отказались бы повязаться, Могерини опять пустила бы скупую и как бы женскую слезу, а баба Лиза, опасливо озираясь, открыла бы сумку с противогазом...

 

«Англия тихой сапой вползла в полуфинал»

Меж тем далеко не блестящая команда Англии тихой сапой вползла в полуфинал. Правда, на этом чемпионате многие именитые фавориты показали далеко не лучшую игру, но это уже другой вопрос.

Очень жаль, что англичанам пока явно «катит»! Мало того, что изначально они попали в слабую группу и сразу было понятно, что в этот самый плей-офф из нее выйдут Англия и Бельгия, так еще и колумбийцы умудрились проиграть им.   

Я очень надеялся, что именно Колумбия высадит англичан и покажет тот искромётный футбол, в который она сыграла с поляками! Однако этого не произошло...

«Судья играет за королеву Англии!»

Многие футбольные специалисты находят весьма странным то, что судьей этого матча был назначен представитель США Марк Грейгер. Судьи на линии - американец, канадец, а резервный - новозеландец. Сплошные англосаксы, тут, как говорится, без комментариев!..

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья остроумно заметил после соперничества его земляков с англичанами: «Очень сложно победить, когда судья играет за королеву Англии!»

А ведь к рефери из США уже была масса вопросов, касающихся его судейства на групповом этапе. В то же время наш арбитр Сергей Карасев свои матчи провел безупречно, но дальше судить удостоен почему-то не был...

«ФИФА становится бледной тенью WADA

А я так надеялся, что хоть на нашем чемпионате не будет интриг. Неужели и ФИФА теперь становится неким филиалом англосаксонской WADA? Точнее, его бледной тенью.

Напомню, что петицию о переигровке матча Колумбия - Англия подписало уже около полумиллиона человек.

И хотя многие утверждают, что это просто нереально, но прецедент в пику неистощаемым на интриги англосаксам, по-моему, создать можно, тем более что чемпионат-то наш...

«Вскидывали руки в нацистском приветствии»

С чего начали свое пребывание в России болельщики из Англии? Правильно, 17 июня в Волгограде, на земле, где состоялось одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, Сталинградская битва, они спели нацистскую песню, допускали антисемитские высказывания и вскидывали руки в нацистском приветствии. А ведь все это весьма однозначно трактуется УК РФ...

Напомним, что представитель Футбольной ассоциация Англии заявил, что позорное поведение этих лиц не представляет ценности большинства футбольных фанатов из Англии, которые приехали в Россию поддержать команду.

Более того, Британский суд запретил этим великовозрастным «фанам» (каждому больше 50-ти) посещать матчи сборной Англии сроком на 5 лет, а вот волгоградская Фемида не нашла в себе силы даже оштрафовать их...

Примечательно, что у толерантного сотрудника бара, где произошел данный эпизод, видимо, настолько промыт мозг, что он высказался об этих фанатах так: «Люди просто зиговали, это их право. Мы не можем им заткнуть рот».

«Штраф - 3 тыс. рублей...»

Чуть позже английский болельщик уже в Москве около стадиона «Открытие-арена» на памятнике легендарному нападающему команды «Спартак» Федору Черенкову сделал надпись «Англия» на английском языке. Тушинский суд Москвы, не по-человечески осмелев, вынес решение оштрафовать англичанина на 3 тыс. рублей (примерно 36 фунтов стерлингов).

Но самое главное, что болельщик провел остаток матча в отделении полиции и не увидел игру своей команды с колумбийцами. Надо отметить, что 20-летний англичанин раскаялся в содеянном и очень извинялся.

«Оказывается, по улицам Москвы не ходят медведи!»

«Вот уроды!» - говорил персонаж фильма «Брат-2»...

Каждый раз, пересматривая это кино, я жду и эту фразу! Как точно, ёмко, не разливаясь мыслью по древу, здесь охарактеризован весь так называемый цивилизованный мир!

Помню, в 2008 году, когда в Лужниках был финал Лиги чемпионов и встречались «Манчестер Юнайтед» и «Челси», то к нам - тоже по безвизу - слегка понаехало этих фанатов. И когда у них брали интервью, то они абсолютно искренне удивлялись тому, что, оказывается, по улицам Москвы не ходят медведи!..

«В Турции было зарезано два английских фаната»

Да и кто это такие, эти «легендарные» английские фанаты - просто тупые мужики с пивными животами, извращенцы и хамы, многие из которых не считают чем-то постыдным, например, снять исподнее и в таком виде приплясывать с кружкой... пардон, пинтой пива на улицах городов!

А «статусность» им придают некоторые СМИ, в том числе и наши, из прозападно-подобострастных. Тоже мне, понимаешь, орущие и пьющие гости столицы!.. И не таких видали!

В нетолерантном, то есть нормальном обществе подобное, конечно, нравиться не может. Может быть, именно поэтому в 2000-м году в Турции было зарезано два английских фаната?

«А ведь мы встречали их хлебом-солью...»

Но я всегда желаю проигрыша сборной Англии не только за тупость и бесстыдство их фанатов. Хоть тресни, я не могу не соотносить со спортом политику Британской короны, этой их «родины и партии»!

Вот у нас много поклонников английской Премьер-лиги, а мне кажется, что и она, как и всё благополучие «луноликих», построена на крови.

А ведь мы встречали их хлебом-солью, мы к этим зигующам толстопузикам из Англии со всей душой, а они отказались, побрезговали и куражатся.

Некоторые, правда, раскаиваются, а другие жалеют, что провокация с отравлением так и не удалась...    

                        Александр САРГИН

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//LIVE

Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место!

Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место!

В идеале для наших западных партнеров перед матчем Англия - Хорватия хорошо бы выволочь на середину футбольного поля гроб с телом бедной, якобы отравленной «Новичком» британки и начать скандировать «Это сделали злые русские!»...
«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»

«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»

Депутаты Госдумы не допустят понижения пенсий и ухудшения жизни пенсионеров, нужно будет искать решения в диалоге, заявил Вячеслав Володин. О том, что жить стало лучше, жить стало веселей, размышляет политолог Сергей МИХЕЕВ...

//Новости МирТесен



//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
«Может ли быть эффективной борьба с коррупцией без конфискации?»

«Может ли быть эффективной борьба с коррупцией без конфискации?»

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Вопрос: «Теперь будем действовать по вновь утвержденному плану?»
«Политиком можно стать быстро, а вот государственным человеком - очень трудно!»

«Политиком можно стать быстро, а вот государственным человеком - очень трудно!»

27 июня в нашей стране отмечается День молодежи России. Кстати, на государственные должности сейчас назначается очень много молодых людей, идет кампания по омоложению кадров. О молодежной политике размышляет Светлана ГОРЯЧЕВА...
«И вот выходит Уткин - то ли в здравом уме и твердой памяти, то ли нет...»

«И вот выходит Уткин - то ли в здравом уме и твердой памяти, то ли нет...»

Василий Уткин сообщил, что ему «противно быть бабушкой на лавке во дворе». Напомним, что, по сообщениям СМИ, о его отстранении от эфира на «Первом» могло попросить руководство холдинга «Газпром-медиа». О сути - Валерий ДРАГАНОВ...

//Новости ADWILE

«Юмашев посоветует Путину, как извести весь русский народ!»

«Юмашев посоветует Путину, как извести весь русский народ!»

Владимир Путин переназначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. В 1997-1998 гг. Юмашев возглавлял администрацию президента Ельцина. Вопрос: «Что может насоветовать Путину муж Тани Дьяченко?»
«У Салаха в сборной не было той поддержки, которая есть в «Ливерпуле»

«У Салаха в сборной не было той поддержки, которая есть в «Ливерпуле»

Российские СМИ продолжают петь хвалебные оды игре нашей футбольной сборной со средними командами. Правда, и за середнячков, бывает, выступают звезды, типа великого Мохамеда Салаха. О сути - Валерий ДРАГАНОВ...
«Сборная России вполне может преодолеть первую стадию плей-офф!»

«Сборная России вполне может преодолеть первую стадию плей-офф!»

Сборная России со счетом 3:1 обыграла команду Египта и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Судя по всему, дальше мы выходим либо на Португалию, либо на Испанию. Размышляет бывший вице-президент РФС Валерий ДРАГАНОВ...
«Презумпция вины государства у них распространяется только на Россию»

«Презумпция вины государства у них распространяется только на Россию»

Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. Как отмечается, США неоднократно подвергали критике СПЧ ООН. Вопрос: «А нам-то зачем эти «права человека» и тот же ЕСПЧ?»
В 2008 году мы за два часа могли дойти до Тбилиси, а до Киева дойдем за полтора!

В 2008 году мы за два часа могли дойти до Тбилиси, а до Киева дойдем за полтора!

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении испортить «футбольный праздник» всем болельщикам, которые едут на чемпионат мира в Россию. О вопросах безопасности на чемпионате мира размышляет Сергей ГОНЧАРОВ...

//Новости партнеров

«Говорухин нередко занимал антиправительственную позицию!»

«Говорухин нередко занимал антиправительственную позицию!»

Станислав Говорухин, председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер, народный артист РФ умер на 83-м году жизни в санатории «Барвиха». О бывшем коллеге вспоминает генерал-лейтенант МВД, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ...
«На Донбассе киевских террористов уже давно ждут с распростертыми объятиями!»

«На Донбассе киевских террористов уже давно ждут с распростертыми объятиями!»

Владимир Путин по телефону обсудил с Петром Порошенко ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского «комплекса мер». О том, какие сюрпризы к мундиалю нам готовит коллективный Запад, размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...
«Если и рак лечить научимся, будем помирать от естественной старости!»

«Если и рак лечить научимся, будем помирать от естественной старости!»

Президент РФ Владимир Путин на состоявшейся Прямой линии отметил, что в онкологии, «может, поменьше результатов, хотя позитивный тренд есть». О том, что вполне можно помереть и здоровеньким, размышляет Сергей КОЛЕСНИКОВ...
«Пока мы не можем выдернуть и осудить ни Сороса, ни Хиллари Клинтон...»

«Пока мы не можем выдернуть и осудить ни Сороса, ни Хиллари Клинтон...»

Международная организация Amnesty International обвинила американскую коалицию в Сирии в совершении военных преступлений во время освобождения Ракки. Вопрос: «Возможно ли реальное наказание инициаторов кровавых процессов?»
«Зачем вы заставляете меня комментировать высказывания каких-то идиотов?»

«Зачем вы заставляете меня комментировать высказывания каких-то идиотов?»

Украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью, которое шло на русском языке, сообщил: «Как слышу русскую речь, так задушил бы!» О том, если человек идиот, то это надолго, размышляет Эдуард ЛИМОНОВ...
«Центральный банк в любое время может вывезти из России золотой запас»

«Центральный банк в любое время может вывезти из России золотой запас»

По итогам I квартала 2018 года, объем золота в российских резервах достиг 1890,8 тонны. По темпам наращивания резервов Банк России сохраняет лидерство среди центробанков. О том золоте, что блестит, размышляет Валентин КАТАСОНОВ...
«Люди совершают ДТП не только на Крымском мосту...»

«Люди совершают ДТП не только на Крымском мосту...»

На Крымском мосту произошло первое ДТП - легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Ограничения в движении не вводились, и участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме. О почти рядовом ДТП размышляет Ольга КОВИТИДИ...
«Перед чемпионатом мира по футболу может возобновиться война на Донбассе»

«Перед чемпионатом мира по футболу может возобновиться война на Донбассе»

До чемпионата мира по футболу осталось ровно две недели. Силовики сейчас, что называется, просто стоят на ушах и просчитывают варианты возможных провокаций. О том, что нам ждать на этот раз, размышляет Сергей МИХЕЕВ...
«Бабченко в последнее время критиковал украинскую власть...»

«Бабченко в последнее время критиковал украинскую власть...»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко. Об очередном недоразумении, произошедшем в этой мирной, свободной и независимой стране, размышляет Сергей МИХЕЕВ...
«Рак на ранних стадиях - это совсем не приговор, ну а на поздней...»

«Рак на ранних стадиях - это совсем не приговор, ну а на поздней...»

Как известно, британские медики назвали 10 правил, используя которые можно на 40 процентов снизить риск заболевания раком. Эти эпохальные высказывания британских ученых комментирует академик РАН Сергей КОЛЕСНИКОВ...
Виталий Милонов: закрывайте храм, запрещайте съемку!

Виталий Милонов: закрывайте храм, запрещайте съемку!

Продолжают поступать отклики на вопиющий случай, когда наш корреспондент зашел в Храм Святителя Николая на Трех Горах и, увидев, что внутри идет торговля, начал фотосъемку. Но торговцы напали на него. Размышляет Виталий МИЛОНОВ...
Всеволод Чаплин: это действительно нечто из ряда вон выходящее!

Всеволод Чаплин: это действительно нечто из ряда вон выходящее!

В Храме Святителя Николая на Трех Горах 20 мая произошел вопиющий случай. После того, как наш корреспондент увидел, что внутри идет торговля, он начал фотосъемку. Но торговцы напали на него. Ситуацию комментирует Всеволод ЧАПЛИН...
Как «верующие» в храме в центре Москвы на журналиста напали...

Как «верующие» в храме в центре Москвы на журналиста напали...

В Храм Святителя Николая на Трех Горах в минувшее воскресенье я поехал, узнав, что там во дворе «с машины по привлекательным ценам продают вкусные пирожки, свежие молочные продукты и т.п.» Но лучше бы я туда не ездил!..
«Может, Крымский мост остался последним, а остальные деньги сгрузили в Штаты?»

«Может, Крымский мост остался последним, а остальные деньги сгрузили в Штаты?»

Журналист из США, предложивший разбомбить Крымский мост, уточнил, что предлагал «бомбить без жертв». О том, почему иных наших партнеров так плющит по поводу открытия моста, размышляет Евгений САТАНОВСКИЙ...
«Улучшать демографическую ситуацию нужно не меняя ориентацию!»

«Улучшать демографическую ситуацию нужно не меняя ориентацию!»

Население России к 2050 году сократится до 132 миллионов человек. К такому выводу пришли эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Вопрос: «Как в нашей стране можно улучшить демографическую ситуацию?»
«Медведев мог бы стать великолепным председателем Конституционного суда!»

«Медведев мог бы стать великолепным председателем Конституционного суда!»

По сообщениям СМИ, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин может стать судьей Конституционного суда. Над вопросом, а судьи кто, размышляет генерал-лейтенант МВД, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ...
«Для Юли Самойловой надо было писать слезливую балладу, чтобы все зарыдали!»

«Для Юли Самойловой надо было писать слезливую балладу, чтобы все зарыдали!»

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта признал проигрыш России на конкурсе «Евровидение» своим провалом. О таких неродных напевах размышляет Валерий БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ...
«Да кто же может предсказать движения президента России!»

«Да кто же может предсказать движения президента России!»

Церемония инаугурации Владимира Путина, переизбранного на новый президентский срок, состоялась в Большом Кремлевском дворце. На мероприятии присутствовало более пяти тысяч человек. Среди присутствовавших был и Владимир СОЛОВЬЕВ...
«Западу нас уже не догнать!»

«Западу нас уже не догнать!»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в НАТО прекрасно знают, что у России нет планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов около границ РФ. О том, сможет ли Запад охолонуться, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ...

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры