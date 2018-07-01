Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы. Указ Президента от 29 июня «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 гг.» опубликован на сайте правовой информации.

Вопрос: «Теперь будем действовать по вновь утвержденному плану?»

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

«Дело Васильевой - это нетипичный случай заключения»

- Может ли быть эффективной борьба с коррупцией без конфискации? Знаете, этот вопрос обсуждался в том числе и в рамках подготовки этого Национального плана противодействия коррупции.

Рано или поздно мы все-таки придем к конфискации, хотя у нас и сейчас есть механизмы изъятия предметов и средств незаконного обогащения и мы через гражданский процесс уже изымаем определенную часть незаконно нажитого.

Процесс идет, и суммы, которые уже пришли в доход государства, составляют миллиарды...

Что касается разговоров о том, что Васильевой якобы вернут всё и еще и извинятся, то, во-первых, ей вернули далеко не все и, скажем, не возвратили картины. Ну а то, что суд смог доказать, конечно, вернули.

Кстати, дело Васильевой - это был, так сказать, первый блин. Это был нетипичный случай заключения...

«Кудрин заявил, что борьба с коррупцией является одной из основных задач»

Вот Алексей Кудрин входит в президентский Совет по противодействию коррупции. Кстати, совсем недавно у нас проходило заседание Комитета гражданских инициатив.

Так вот он, так сказать, перейдя на короткое время с госдолжности в рядовые члены этого комитета, сделал доклад и заявил, что борьба с коррупцией является одной из основных наших задач. Кстати, он говорил об этом уже будучи главой Счетной палаты, - и это правильно!

Ведь одна из основных коррупционноёмких схем - это поступление средств в бюджет и управление ими. Кстати в сегодняшнем Национальном плане эта тема очень четко отыгрывается.

Поскольку у Алексея Леонидовича высочайший уровень управленческого профессионализма в работе с финансами, я считаю крайне полезным и важным то, что именно он стал председателем Счетной палаты.

Но он был и достаточно жестким министром финансов, а когда жесткий министр финансов, это всегда уменьшает коррупционную составляющую.

«Высокая степень коррупционного риска»

Знаете, это уже третий национальный план, в формировании которого принимали участие общественные организации, эксперты, в том числе и я. Это новая и очень правильная тенденция.

Да, с одной стороны, эти нацпланы имеют общие задачи, потому что рассчитаны на определенный период и с ними связано изменение законодательства и процедур.

Но при этом здесь намечены области конкретного применения государственной власти, например, дорожное строительство, ЖКХ, - последнее, кстати, имеет очень высокую степень коррупционного риска...

«Упоминания, связанные с госзаказом»

Сегодняшний план - это первый план, который принят на три года. Почему именно на три? Дело в том, что до этого в короткие сроки мы активно формировали антикоррупционное законодательство, было принято большое количество законов, и произошло много изменений процедур.

А сейчас уже более сбалансированный и спокойный подход. В новом национальном плане, как, кстати, и в последнем Послании президента Федеральному собранию, были упоминания, связанные как с госзаказом, так и вообще с контрактной системой.

А еще отдельная новелла теперь фактически посвящена антикоррупционной истории в сфере Госдумы, Совета Федерации и депутатского корпуса в целом, потому что это - отдельные субъекты.

«Должна быть персональная ответственность!»

Но, действуя даже по прекрасно подготовленному национальному плану, все равно не достичь нужных результатов, если подход к выполнению будет формальным. Ведь исполнение проходит по всей цепочке - от федеральных органов исполнительной власти до муниципальных органов и госкорпораций.

Подготовка и исполнение государственного, национального, регионального планов, а еще, скажем, планов в отрасли - всё это должно входить в систему оценки эффективности того или иного руководителя. То есть должна быть персональная ответственность! Вопрос заключается еще и в том, что надо мониторить. Мы и мониторим.

Вот у нас есть на кого равняться, есть Росатом, подтягивается Ростелеком, но при этом есть компании, которые даже не могут разместить на своих сайтах некую публично историю о противодействии коррупции...

Или есть регионы, которые мы постоянно мониторим, они входят в систему лидеров, - это, например, Кострома, Тула...

Но есть и регионы, работа с которыми, скажем так, просто банальна, формальна. Так вот именно для преодоления этого в Национальном плане принято решение о создании рабочих групп контроля и мониторинга и контроля.

То есть опять же наша экспертная точка зрения была услышана, и я уверен, что будет сохранена эта тенденция увеличения эффективности.

«Мы лечим в стране глобальную болезнь»

А ведь это такой общий Национальный план, на основании которого пишутся конкретные региональные и муниципальные планы, а также планы бизнеса, госкорпораций, госкомпаний...

Мы лечим в стране глобальную болезнь, ну и как тут можно сказать, что мы увеличим или уменьшим ее лечение? Мы должны ее вылечить, должны сделать так, чтобы не падала эффективность этого лечения. Но те темпы, которые есть, считаю, нормальные.