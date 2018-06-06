«Пока мы не можем выдернуть и осудить ни Сороса, ни Хиллари Клинтон...»

Международная организация Amnesty International обвинила американскую коалицию в Сирии в совершении военных преступлений во время освобождения Ракки.

По словам правозащитников, войска США и их союзники использовали при бомбардировке города фосфор, уничтожали объекты жизненно важной инфраструктуры и мародерствовали.

Напомним, что и на Донбассе было то же самое, правда, там действовали не только иностранные наемники, но и свои оскотинившиеся русские.

Вопрос: «Возможно ли реальное наказание инициаторов кровавых процессов?»

Анатолий Вассерман, политический консультант:

«Появится возможность наказания»

- По моим расчетам, вычислительная мощность, достаточная для управления всем мировым производством как единым целым, накопится в мире где-то во второй половине 2020-х годов. То есть, грубо говоря, лет через десять, - точнее я пока сказать не могу...

Но мало эту мощность накопить - ею надо еще и грамотно распорядиться, а для этого нужны серьезные научные исследования. Программа таких исследований уже разработана, кстати, в какой-то мере под моим руководством...

Так вот когда у нас появится такая возможность и мы ею воспользуемся, то во всем мире весьма радикально изменится структура общества (эта возможность появится во всемирном объеме потому, что будет опираться, прежде всего, на Интернет).

В частности, действительно появится возможность наказания тех, кто совершал явные и серьезные преступления в рамках нынешнего общества.

Я думаю, что тогда даже сами американцы смогут принять решение о том, как наказать тех, кто от их имени лгал миру и убивал ни в чем не повинных людей.

Общество, где все средства производства принадлежат ему самому и работают по единому плану, значительно больше заинтересовано в честности, нежели общество, где каждый - сам за себя.

Соответственно, сами члены такого общества будут принимать решение о наказании тех, кто от их имени совершал преступления. В какой-то степени не наказывать будет экономически невыгодно.

И тем не менее, я боюсь, что реально накажут немногих. Большую часть простят просто для того, чтобы они не ставили палки в колеса давно назревшим преобразованиям.

Да, пока мы не можем, как вы говорите, выдернуть и осудить ни Сороса, ни Хиллари Клинтон, ни даже Викторию Нуланд.

Хотя... я не исключаю, что в рамках неких межпартийных и межклановых разборок они сами могут наказывать друг друга, правда, не за само хищничество, а за какие-то сопутствующие ему нарушения внутриамериканских законов.

Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока:

«Во Вьетнаме погибло столько детей, что не сравнить с Донбассом!»

- Никого никогда не осудили ни за вьетнамскую войну, где погибло столько детей, что не сравнить с донбасской ситуацией, ни за разгром Югославии, ни за действия на Ближнем Востоке...

Так что никакого «нового мира» не будет. Мир всегда будет таким, какой он есть, и никого ни за что судить не будут.

Вот и в данном случае (я имею в виду «освобождение» Ракки) в этом мире тоже нет никакой справедливости. Никого ни за что и никогда не судили, ну не было такого!..

Сергей Михеев, политолог:

«Инициаторам событий в Сирии и на Украине ничего не угрожает»

- Пока в мире существует всевластие американцев, то инициаторам событий и в Сирии, и на Украине, и в Грузии и т.д. и т.п. ничего не угрожает.

Закат американской империи может продлиться лет сто, поэтому не стоит ждать чего-то подобного, некоего возмездия, наказания и т.п.

Знаете, всё зависит от того, как смотреть на мир. Если - как человек верующий, то, да, возмездие их настигнет неизбежно. А если ждать Гаагского трибунала, то боюсь, что его можно не дождаться...

Так что не имеет смысла сейчас как-то гневно потрясать кулаками, гадать на кофейной гуще и т.п. Просто надо настойчиво делать свое дело.