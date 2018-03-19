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Захар Прилепин: Я всегда рассчитываю на себя и любую помощь воспринимаю как чудо

19 марта 2018, 14:51 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова, Париж ]

Захар Прилепин: Я всегда рассчитываю на себя и любую помощь воспринимаю как чудо
фото автора

На проходящем в эти дни в Париже салоне книг, на котором Россия присутствует в качестве почетного гостя, одной из  самых  горячих площадок стало представление книги Захара Прилепина «Письма из Донбасса».

 Во время представления сборника, который состоит из бесед с теми, в чью жизнь вошла война, каких только  угроз не прозвучало в адрес автора. Однако Захар Прилепин не пропустил ни одной из заявленных площадок. По словам писателя, появившаяся на свет книга должна помочь иначе взглянуть  не только на конфликт на юго-востоке Украины.

 Об этом и других «не только» корреспондент АН побеседовал с Захаром Прилепиным в перерывах между представлениями. 

-Ваше  решение поехать на Донбасс чем было вызвано? Чувством долга? Если не вы, то кто напишет правду?

- Я поехал не как писатель. Это все-таки часть моей профессии. И я ее воспринимаю нормально. Я понимаю разницу между человеком в форме, которому 22 года и  которому 42.  Это не был какой-то душевный шаг,  на который нужно долго решаться.  Просто у меня есть  одна профессия, и в случае необходимости я могу этой профессией заняться. Поэтому никаких пафосно-патетичных подкладок  в моем решении не было. С самого начала конфликта мне хотелось в нем участвовать максимально серьезно. И у меня была возможность создать свое подразделение. Это заняло некоторое время. Я начал создавать его в 14-м году и завершил - позже в 15м-16м.  Теперь оно есть, оно работает и меня это вполне устраивает.

- Но совершенствовать свою квалификацию  Вы могли и в любой другой горячей точке!

- Донбасс  - это очень важная для меня тема. Я давно слежу за Украиной, я ее понимал, я ее предсказывал и она, в моем понимании, стала точкой сборки того самого пресловутого русского мира. Он тут мог состояться.

- Когда Вы приняли решение ехать и  стали писать, было понятно, что это вызовет определенный резонанс.  Вы ппредполагали, что резонанс будет такого масштаба? Вы были  к этому готовы?

- Отчасти было неожиданно. Но не от «большого ума» я  был к этому не готов. Я все-таки ездил туда как военкор, как гуманитарий, как миротворец. Я думал, что все знают мои взгляды,  знают, что я тоже бывший военный. Но шум поднялся чуть больше, чем я ожидал. Впрочем, я к этому привык, и все к этому привыкли. Ничего страшного.

- Во Франции у Вас и в предыдущие года на книжных выставках  была достаточно напряженная атмосфера.  Но то,  до чего дошло в этот раз Вы могли предположить?

- Это болезненная тема.  Конечно, мог. Еще в 2014 году, когда я съездил в самом начале конфликта в Румынию, ко мне пришла украинская делегация и начала там что-то скандировать. Было понятно, что это тема многих задевает. Но знаете, когда я сюда приезжал в 2005 году,  приходили иммигранты из Чеченской республики,  и тоже были чем-то недовольны. Я не вижу в этом какой-то аномалии. Люди имеют свою точку зрения, подходят, желают чтобы тебя убили немедленно…

- Вчера после неких действий, предпринятых представителями Украины на вашей пресс-конференции, я задала вопрос одному из представителей Координационного совета соотечественников, который занимается здесь всякими концертами и т.д., о том, как они себя видят в подобных ситуациях? Представитель ответил, что они не экстремисты,  чтоб реагировать. У Вас есть мнение об организациях соотечественников за рубежом?

- Я ничего про них не знаю. Но я думаю,  что если соотечественники собираются и проповедуют русскую культуру, русскую песню, - ничего плохого в этом нет, даже если они жестко политически не ангажированы, В любом случае, они несут так или иначе, прямо или опосредованно понимание того, кто мы есть, и что мы не желаем  никому зла.

- После  этого инцидента мы беседовали  с Александром Трубецким, который рассказал о похожем инциденте, который та же группа лиц устроила  во время проведения русских дней  их Ассоциацией. В тот раз ему лично пришлось  реагировать, чтобы разрешить ситуацию. Но  насколько это нормально,  что патриоты России остаются в подобных ситуациях в одиночку?

- Вам виднее. Это я у Вас должен спросить. Я вот тоже рассчитываю только на себя, и любую помощь воспринимаю как какое-то чудо, которое случилось со мной незапланированно.

- Но Вам  было бы приятно, если бы у Вас была  бы поддержка на подобных мероприятиях со стороны русской диаспоры, которая здесь живет.

- Было бы приятно. Но то, что здесь происходило, было нормально. Большинство зала  -  франкоязычное и русскоязычное явно было на моей стороне. И мне этого достаточно. Я ничего ни от кого не требую. Люди может чего-то боятся. Возможно, боятся потерять финансирование. Ну боятся и боятся - я  им не судья. Пусть  делают из всего выводы. Если они  кого-то не поддержали, то в другой раз их самих не поддержат. Пусть помнят об этом.

 

 

 

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Захар Прилепин: Я всегда рассчитываю на себя и любую помощь воспринимаю как чудо

Захар Прилепин: Я всегда рассчитываю на себя и любую помощь воспринимаю как чудо

На проходящем в эти дни в Париже салоне книг, на котором Россия присутствует в качестве почетного гостя, одной из самых горячих площадок стало представление книги Захара Прилепина «Письма из Донбасса».
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