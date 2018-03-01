1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин огласил самое крутое в современной истории России Послание Федеральному собранию.

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу после выступления Путина назвал ПРО США дырявым зонтиком.

О том, будут ли «пятую колонну» теперь пороть на конюшне, размышляет политолог Сергей МИХЕЕВ:

«Отчет о проделанной работе»

- Конечно, Послание президента Федеральному собранию носило характер предвыборной программы.

То есть у Путина вроде бы нет прямой агитации и он фактически не участвует во всех этих агитационных избирательных мероприятиях, но все, что президент сказал в Послании, это и есть отчет о проделанной работе, что, кстати, характерно для любого кандидата.

Недаром прозвучало и сравнение с прошлыми годами, и какие-те тезисы на будущее в формате избирательной программы. Другое дело, что Путин говорил как человек, который уверен в собственной победе.

«Это вызвало подъем позитивных эмоций»

Что касается акцента на внешне-политическую и особенно на военную составляющие во второй части выступления Путина, то в плане выстраивания драматургии это было очень правильно.

То есть наиболее бесспорную часть он оставил на окончание Послания, и именно это вызвало такой подъем позитивных эмоций.

Но если в целом говорить о внешнеполитическом контексте (даже не связанном с выборами), то это были такие программные заявления, которые в первую очередь должны быть услышаны в натовских столицах, в Вашингтоне, в Брюсселе, всеми, кто пытается посягать на наши национальные интересы.

Я думаю, что это было программное заявление не только в рамках избирательной кампании, но и в плане формирования внешней политики на ближайшие шесть лет.

«Пятую колонну» просто отведут на конюшню и выпорют!»

А что касается того, что Путин ни слова не сказал о «пятой колонне», которую, как вы говорите, не уничтожишь ракетой «Сармат», так он и не должен был об этом специально говорить...

Знаете, не царское это дело, говорить о них, если надо, то их просто отведут на конюшню и выпорют.

С другой стороны, в первой части своего выступления Путин как раз и пытался дезавуировать основные тезисы людей из либерально-оппозиционного лагеря...

«Так президент дискутировал с людьми из либерально-оппозиционного лагеря»

Во-первых, он продемонстрировал существующие реальные достижения, что дезавуирует утверждение о том, что Россия «находится в стагнации», «проваливается в яму кризиса» и прочее.

Он даже проиллюстрировал эти достижения всякими диаграммами или, как сейчас говорят, инфографикой...

Во-вторых, он наметил цели для экономического роста. Будет этот рост или нет - это уже другой вопрос, это, конечно, будет зависеть от реализации...

Ведь можно поставить красивые и, в общем-то, достижимые цели, но вопрос в том, как это будет реализовываться.

Что ж, это уже более тонкий технологический вопрос , который, что называется, отнесен в будущее.

Поэтому я думаю, что таким образом президент все-таки дискутировал с людьми из либерально-оппозиционного лагеря...

«Путин не ведет избирательную кампанию»

Понятно, что Путин не ведет избирательную кампанию как таковую и продолжает свою работу на посту президента. Видимо, это выбор его избирательного штаба...

Но вот состоялось это большое публичное выступление, которое можно записать в формат избирательной кампании...

То есть Путин уверен в будущем, он декларирует достижения, говорит о поставленных целях, призывает к их достижению и к работе в этом направлении.

«Дебаты выглядят как мышиная возня!»

Ясное дело, что все эти дебаты, вся эта агитации на другом фланге выглядят просто как мышиная возня! Ну что ж, в этом и заключается драматургия всей нынешней избирательной кампании...

При этом люди, которые находятся в рамках этой возни... их даже не надо как-то особо заставлять «возиться», потому что они по законам жанра начинают этим заниматься просто автоматически, поскольку по-другому и не могут...

Они вполне искренни в этой возне, и в итоге перед избирателем предстает такая картинка: с одной стороны - свары, склоки и мелкие разборки, с другой - уверенный в себе и будущем Путин, который признает проблемы, но предлагает двигаться вперед.

Ясно, что и к Путину есть масса вопросов, и в первую очередь касательно внутренней политики и экономики! Но если все это рассматривать в контексте избирательной кампании, то очевидно, что он выглядит гораздо выгоднее.

«Большая часть населения не видела выступления президента»

Правда, я не уверен, что после этого выступления рейтинг президента прямо-таки сильно поднимется. Здесь всё зависит от того, как это будет доведено до населения.

Понятно, что в 12 часов дня большая часть населения не видела выступления президента. Это смотрели, слушали или читали специалисты, эксперты, журналисты, а обыватель не смотрел.

Так что вопрос в том, как наиболее эффективные и значимые моменты послания будут доведены до людей в имеющихся форматах.

«Контингент все больше и больше сползает в Интернет»

Кстати, учитывая то, что у нас контингент все больше и больше сползает в Интернет, я бы так уверенно не говорил о том, что рейтинги президента сразу подскочат.

Но в целом послание выглядело достаточно убедительно, особенно последняя его часть.

Конечно, здесь явно была видна построенная драматургия, потому что наиболее проблемные вопросы были в первой части выступления, а вторая часть была, так сказать, разгромно-патриотической, поэтому воспринималась более позитивно.