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«Разве они избили или изнасиловали Алину Загитову?»

19 февраля 2018, 16:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Разве они избили или изнасиловали Алину Загитову?»
Hodor.lol

Допинг-офицер WADA сорвал официальную тренировку российской фигуристки Алины Загитовой, считающейся одной из главных претенденток на первое место в женском одиночном катании в рамках Олимпиады-2018.

О том, можно ли плеснуть допинг-пробу в морду заинтересованным лицам, мы беседуем с Михаилом ЛЕОНТЬЕВЫМ:

 

 - И как это называется?

- Все мы знаем, как это называется! Ну а что вы теперь хотели?

- Ну раз уж приехали-то?

- А раз приехали, то терпите! Вам же никто не обещал, что будет хорошо. Просто изначально не надо было ездить и унижаться!

Если вас приглашают на экскурсию в Освенцим, причем с полным погружением, ну то есть когда вас травят газом, то и не надо удивляться! Всё это было предусмотрено «регламентом».

- Хорош регламент!

- Зачем вообще туда надо было ездить? Разве там было намазано маслом? Или, может быть, нас туда принудительно заталкивали, угрожали, гнали ногами?

- Да, никаких неожиданностей...

- Ну вот тогда и не обижайтесь. Собственно, все правила игры были предъявлены, причем их нам предъявляли на протяжении последних двух лет!

Ну давайте теперь возмутимся по этому поводу - и проявим себя окончательными и полными идиотами!

- Так ведь «чистые» спортсмены тут ни при чем...

- А ведь эти допинг-офицеры ничего такого и не сделали с Алиной Загитовой. Разве они ее избили или изнасиловали? Нет, они только мешали ей тренироваться...

Ну так они с самого начала сказали, что будут мешать. Они всё для этого и делали.  

- Травят, как и ожидалось...

- Пожалуйтесь на гадюку, которая вас укусила за задницу, как она посмела, как могла, и есть ли у нее совесть?!

Просто не надо было подставлять задницу - вот и всё!

- Остается только плеснуть им в морду эту допинг-пробу! Но ведь в WADA скажут - божья роса...

- Да плещите ради бога этой пробой или не пробой!.. Как говорится, анализ мочи на стол мечи!

Всё это было заранее известно и объявлено, так что давайте не будем терять время...

                                                              Беседовал Александр САРГИН

 

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