Москва должна выйти из Совета Европы в знак протеста против антироссийских решений ПАСЕ. Такой вариант ответа выбрало большинство участников онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели».

На момент написания новости свою точку зрения в рамках опроса высказали почти 6 тысяч человек. За выход России из международной организации проголосовали 65% респондентов.

О том, что мешает сотрудничеству России и Европы, размышляет политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН:

«Европа хочет, чтобы Россия была разбита на десятки частей»

- Сотрудничеству Российской Федерации с Европой прежде всего мешает желание большей части ЕС, чтобы Россия была разбита на десятки частей.

Кстати, напомню, что Российская Федерация - это лишь одна, хотя и крупнейшая часть из этих более, чем двух десятков частей.

Это живо напоминает мне знаменитую фразу Голды Меир, которую она произнесла, когда была министром иностранных дел Израиля...

Так вот в ответ на упреки, раздававшиеся в адрес Израиля, дескать, он не ищет компромиссов со своими соседями, Голда Меир ответила: «Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса».

«Страна, которая определяет политику Евросоюза, не входит в него»

Так вот и мы можем сказать то же самое и о Евросоюзе в целом, и о крупнейших странах, определяющих его политику.

Кстати, очень важным является то, что самая крупная из стран, которая определяет политику Евросоюза, не входит в него, - и это, как нетрудно догадаться, США.

Американцы выстроили такую систему общемировых взаимодействий и взаимосвязей, в которой большая часть европейских политиков вынуждена исполнять любые их решения и распоряжения, не имея возможности повлиять на формирование этих же решений и распоряжений.

Более того, те, кто понимает пагубность такого положения, уже довольно давно в самом Евросоюзе рассматриваются как маргиналы, не имеющие отношения к реальному положению дел в мире...

«Организация работает ради выгоды чужого дяди»

Так что вполне естественно, что в таких условиях мы просто не можем ожидать от ЕС адекватного поведения.

Ведь адекватное поведение опирается на понимание собственных выгод, а тут получается, что вся организация работает ради выгоды чужого дяди...

Учитывая всё это, мы, естественно, не можем сейчас ожидать разумных действий ни от Европейского союза, ни от Совета Европы, где большая часть членов - это люди из ЕС.

«ПАСЕ сам нарушает свои правила»

Но я не думаю, что нам сейчас «в знак протеста» целесообразно совсем уходить из Совета Европы.

Во-первых, в самой Европе многие уже осознают пагубность выбранного пути, поэтому нам нет смысла отказываться от взаимодействия с союзниками.

Во-вторых, если мы уйдем, то о нас будут говорить, что Россия не в состоянии защитить свою позицию...

Сейчас же, когда мы показываем, что ПАСЕ сам нарушает свои правила и не дает нам защищать свою позицию, уязвимой выглядит позиция именно Совета Европы, а не наша!

Наши специалисты-международники очень эффективно используют это в политике, убедительно доказывая, что виновен именно Совет Европы, но никак не мы.

На мой взгляд, нам и дальше всеми доступными средствами следует доказывать, что не прав именно Совет Европы.

«Выбор религии Владимиром Крестителем - это...»

Что касается мнения о том, что между Европой и Россией существуют межрелигиозные различия, то тут дело не в католицизме и протестантстве самих по себе.

Межцивилизационные различия России и Европы зародились гораздо раньше, пожалуй, еще до выбора религии...

Более того, на мой взгляд, сам выбор религии Владимиром Крестителем - это следствие, а не причина этих межцивилизационных противоречий...

«Русская цивилизация самая гуманная изо всех, когда-либо существовавших!»

Русская цивилизация самая гуманная изо всех, когда-либо существовавших, и одна из самых восприимчивых к чужим идеям - как раз вследствие своей гуманности!

Но именно в силу наших цивилизационных особенностей мы уже неоднократно доказывали, что вполне можем и хотим взаимодействовать с кем угодно - при условии, что взаимодействие будет взаимовыгодным.

Поэтому независимо от того, что исповедует тот же Евросоюз, мы вполне можем взаимодействовать с ним до тех пор, пока он сам на это готов и способен.

А вот когда он доказывает, что заботится даже не о собственной выгоде, а о чужом дяде, то, естественно, мы взаимодействуем с этим самым «дядей» и разбираемся именно с ним, что и как делать.

Правда, это уже не наше несчастье, а беда самой Европы...