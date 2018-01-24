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«Интернет - это чье поле, наше или чужое?»

24 января 2018, 08:45 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Интернет - это чье поле, наше или чужое?»
Forum.rusbg.com

Медленно, но верно раскручивается маховик предвыборной борьбы. Сейчас из каждого утюга пойдет агитация за того или иного кандидата (ну или за гламурно полоумную полукандидатку).

О том, какую роль в предвыборной гонке будут играть печатные СМИ и будут ли они конкурировать за аудиторию с соцсетями, размышляет почетный член президиума Совета по внешней и оборонной политике, начальник Аналитического управления КГБ СССР (1991-1992 гг.) Владимир РУБАНОВ:

 

«Интернет - порождение враждебных сил»

- Печатные СМИ и соцсети имеют разную аудиторию.

Печатные влияют на традиционную аудиторию. Такая аудитория проклинает Интернет, считает его порождением враждебных сил и принципиально не читает материалы в Сети.

Они читают только печатную прессу, которая и влияет на них соответствующим образом: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»

«Федеральные каналы – предмет для троллинга»

Что касается соцсетей, то тут всё наоборот. Они – для людей, которые читают блоги в этих сетях, а все остальное для них просто отстой.

Они не понимают и не хотят знать ничего другого. Программы федеральных каналов - это для них не источник информации, а предмет для упражнения в троллинге.

Так что влияние СМИ соотносится с позициями групп общества по типу потребляемой информации и по отношению к реальности.

«Читать обсуждение событий недельной давности...»

Что касается удельного веса аудиторий, я думаю, что сейчас в соцсетях она будет несколько выше и их влияние нарастает...

Печатная публикация просто не поспевает за новостями. Сегодня именно новости – наиболее массовый продут потребления, а аналитика часто выражает лишь позицию аналитика или заказчика.

Так что если знаешь их фамилии и тему «анализа», то легко определить, что будет сказано или написано. Но анализ по схеме «принцип выше факта, а ответ раньше вопроса» мало кому интересен.

Соцсети по актуальности и по оперативности реагирования на события, безусловно, выигрывают у печатной продукции.

Читать обсуждение текущих событий недельной давности... ну к этому может иметь интерес лишь очень специфичная аудитория, поэтому для многих людей, которые живут в темпе перемен, печатная продукция постепенно отходит на второй план.

«В печатных СМИ более высокий масштаб измерения цены слова и профессионализма»

Но в печатных СМИ все-таки иной, более высокий, масштаб измерения цены слова и профессионализма.

Да, способ доставки информации имеет существенное значение, но не может заменить профессионализм журналиста и содержательность текста.

Поэтому активное использование печатными изданиями соцсетей для продвижения своего контента может дать им интеллектуальные преимущества в конкуренции с хайповыми «новостями».

«Нам никто не мешал первыми сделать фейсбук»

Интернет – это все-таки чье поле, наше или чужое?

А чей теле- и радиоэфир? Это пространство общего действия. А дальше, как говорится, кто первый встал, того и тапки...

К слову сказать, нам никто не мешал первыми создать фейсбук, но мы теперь все чаще ищем свою успешность в прошлом, а не в будущем.

Что ж, это и мешает нам браться за проекты с неочевидным успехом. А ведь успех обычно становится очевиден тогда, когда он достигнут.

Более того, тенденция участившегося обращения к прошлым успехам нагружает нас и идеологемами прошлого.

Но ведь чрезмерная концентрация на прошлом, а не на актуальных проблемах, мешает нашему технологическому развитию!

«В отставании виноваты некие враждебные силы...»

Интернет – это общее достижение человеческого разума, дающее свободу волеизъявления всем и каждому.

Однако отношение к нему испытывает влияние теней прошлого с их поисками врагов.

И сегодня для объяснения отставаний в интернет-технологиях применяются конспирологические теории о вредоносном влиянии неких враждебных сил...

«Дать свой ответ «Гуглу»!..»

У нас была мысль дать свой ответ «Гуглу» путем создания собственного поисковика «Спутник». Но он, что называется, не пошел...

Почему же он «не пошел»? Потому что изначально был направлен на достижение превосходства над уже работающей мощной системой по тем же идеям и техническим решениям.

А ведь ни один уважающий себя специалист не давал положительного заключения по поводу успешности проекта. Это и произошло фактически.

Неудачи бывают – это не вопрос. Вопрос в другом: кто-нибудь получил по шапке за то, что провалилось обреченное на провал дело? Нет, бюджетный процесс, оказывается, прошел по правилам...

«Под лозунгом патриотизма делают проекты, подобные «Спутнику»...»

И еще вопрос: те люди, которые под лозунгом патриотизма делают подобные «Спутнику» проекты «импортозамещения» и бесполезно тратят бюджетные деньги на весьма сомнительные «инновации», - они друзья страны или…?

Как говорится, с такими друзьями и враги не нужны, ведь те деньги, которые тратятся на пропагандистски окрашенные проекты, не достаются талантливым коллективам!

Из-за таких «патриотов-государственников» страна теряет не только деньги, - она теряет большее - интеллектуальный потенциал!..

«Мы пропустили создание альтернативы западному поисковику»

Мы уже пропустили создание альтернативы западному поисковику. Такие системы стоят миллиарды долларов и требуют привлечения не просто денег, а суперквалифицированного персонала, который выращивается годами.

Реальной ли вообще была цель победы над компанией «Гугл», сравнимой по капитализации с капитализацией всего российского рынка? Нет, чудес не бывает!..

«Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса!»

Сейчас на нашей политической кухне готовится еще один большой бюджетный пирог под названием «цифровая экономика».

Судя по многим признакам, туда закладываются ожидания «чуда» от догоняющих программ, но мало учитываются новые направления, открывающие возможности лидерства для любой страны.

Только эти направления связаны с формированием «науки о данных», моделей и алгоритмов управления, а мы продолжаем концентрировать усилия на индустрии программирования и цифровизации контента...

К сожалению, повторяется до боли знакомый сюжет - чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса!..

 

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