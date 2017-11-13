«Исаак Моисеевич, у тебя есть счет в банке?» – «Есть, но он не в мою пользу»

Госкорпорация «Ростех» продаст 26 процентов минус одна акция концерна «Калашников» в частные руки. Распоряжение об этом согласовано и находится на подписании в правительстве.

Вопрос: «Вы покупаете акции предприятий?»

Амаяк Акопян, иллюзионист, актер, телеведущий, заслуженный артист России:

«Обещал возвратить чуть ли не в два раза большие деньги»

- Что касается рынка акций, то, помню, как-то я доверил очень приличную сумму одному своему приятелю, который обещал возвратить чуть ли не в два раза большие деньги, прокрутив их в том числе и на фондовом рынке.

Он и «прокрутил»: ни в два раза большей суммы, ни той, которую отдавал, и вообще ни копейки я так и не получил. Кстати, оказалось, что мой бывший друг тогда занял не только у одного меня...

Но криминальным элементам он все, конечно, вернул, продав квартиру и последние украшения жены, а вот я в наступающем году буду отмечать уже 20 лет той несостоявшейся сделке.

Так что теперь я, как герой того анекдота, когда встречаются два еврея и один другого спрашивает: «Исаак Моисеевич, у тебя есть счет в банке?» – «Да, есть, но он не в мою пользу».

Эдуард Тополь, писатель, сценарист, продюсер:

«Фондовый рынок грохнулся, и наши денежки пропали»

- Когда мы жили в США, то моя жена покупала какие-то акции, причем приобрела она их на такую сумму, которая для меня была очень впечатляющей.

Не знаю, может, для кого-то это была бы мелочь, и он такие деньги, как говорится, в тумбочке на сигареты держит, но для нас это были очень существенные средства.

И вот весь этот фондовый рынок грохнулся, и наши денежки пропали! Мыльный пузырь всех этих акций и фондов лопнул со страшной силой.

Так что после этого я в такие игры не играю и никакие акции ни на каком рынке не покупаю и больше никогда покупать не буду!