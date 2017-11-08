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Людмила Алексеева: на выборах пройдет Путин, неужели вы этого не знаете?

8 ноября 2017, 09:25 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Людмила Алексеева: на выборах пройдет Путин, неужели вы этого не знаете?
Potokhot.ru

В предвыборном штабе Собчак заявили, что она выступит за отмену закона о гей-пропаганде, правда, не уточнили, готова ли бывшая телеведущая к тому, чтобы ее сынишка Платон со временем стал так называемым геем...

О перипетиях предвыборной борьбы среди клоунесс мы беседуем с председателем МХГ Людмилой АЛЕКСЕЕВОЙ...

 

«Почему молодые женщины не могут попробовать?»

- Все мы сейчас видим, что достаточно молодые женщины у нас заявляют, что будут выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ. Это и Собчак, и журналистка Гордон, и даже не подходящая по возрасту доморощенная порнозвезда Беркова. Ваше отношение к таким новым веяниям?

- Пускай выдвигают. Но ведь им надо собрать еще столько подписей! Почему молодые женщины не могут попробовать? Но я считаю, что их шансы равных нулю. Думаю, что и они сами это знают.

- Включая Собчак?

- Да, включая Ксению Собчак. Все равно на выборах пройдет Путин, неужели вы этого не знаете? Да, какой-то процент она наберет, но президентом не будет. Какой процент - я и понятия не имею! Не хочу гадать, не знаю.

- Не дискредитирует ли это президентскую кампанию? Не превратится она в некое шоу под названием «Дом-2/1»?

- Посмотрим, во что это выльется. Пока Ксения использует это, чтобы высказать свои крамольные мысли и быть широко услышанной. Думаю, она и сама понимает, что только в этом ее цель и только этого она и достигнет.

«Не знаю, как именно они устроились...»

- Людмила Михайловна, а вы не думали выдвинуть свою кандидатуру? Вас же знает весь мир...

- Да вы что, мне же девяносто лет!

- Смотрите-ка, девяносто лет! А как бойко вы недавно выступали на заседании Совета по правам человека в Кремле...

- Не смешите меня!.. Я бы и в двадцать лет не стала выдвигаться. Не хочу быть ни президентом, ни вообще каким-то начальником. Я хочу быть тем, кто я есть: правозащитником.

- Кстати, о том заседании СПЧ. Журналист Кучер настолько смел...

- Да, он молодец! Хороший, молодой, умный и порядочный.

- Да, он очень смел, очень! Так вот он сказал Путину, что человек двадцать его знакомых в возрасте от 20 до 35 лет приняли решение уехать из страны. Это молодые ученые, предприниматели, деятели культуры... Вы не знаете, как эти уехавшие устроились за границей?

- Я не знаю, как именно они устроились. Но я знаю, что в Америке (где я поневоле долго жила и где у меня есть много знакомых и даже друзей) прекрасно работают наши ученые, приехавшие из России и СССР. В США очень ценят русские мозги.

- Это - ученые, а что касается деятелей культуры?

- Да, деятелям культуры, музыкантам, балетмейстерам, танцорам в Америка, конечно, тяжело, потому что там всё на другом языке. Им надо хорошо знать язык и легко себя в нем чувствовать, а это очень трудно.

«Пусть уезжает всякое дерьмо!»

- Президент говорил, что наши люди сейчас стали оттуда возвращаться, в том числе и из-за проблем несходства менталитетов. У вас есть такие данные?

- У меня нет таких данных, но я одна из тех, кто вернулся. Хотя и в материальном плане, и в плане признания у меня там было все в порядке.

То есть даже не сравнить... например, у меня там был трехэтажный дом, причем я никому ничего не продавала, а занималась только своими делами.

Конечно, я и здесь не жалуюсь, у меня квартира на Арбате, но разве можно сравнить квартиру в общем доме со своим большим домом?

В Америке у меня всё было замечательно. И американцы ко мне относились хорошо, и я к ним хорошо, но как только начали пускать в Россию, я тут же вернулась и ни одной минуты не жалею об этом!

- Но не использовали ли американцы вас в политических целях? Я имею в виду и трехэтажный дом в пику квартире в общих домах, и ...

- Ах-ах-ах! Как это, интересно, меня можно использовать? На мне, как говорится, где сядешь, там и слезешь! Я еще не видела человека, который бы мог меня использовать.

Там это прилагалось само собой, и эти трехэтажные дома были у всех. Вы думаете, я среди американцев была такая богатая? Нет. Просто они живут лучше, чем мы...

И вообще, все люди разные. Есть такие, ну знаете, по натуре «граждане мира», а есть такие, как я...

Я вернулась не из-за материальных соображений и не из-за того, что у меня там «не получилось». Как раз там у меня все прекрасно получилось. Но я хочу жить дома.

Я люблю свою страну и свой народ. У американцев и так все в порядке, а у нас для наших любимых молодых людей здесь работы - просто непочатый край!  

Знаете, я с большой болью вижу, когда уезжают люди, потому что нам самим в своей стране такие нужны. Пусть уезжает всякое дерьмо, но мне жалко, если хорошие и умные люди уезжают из страны!

И тем не менее, я считаю, что каждый человек должен жить там, где ему хочется. Хочется ему жить в Америке - пусть живет в Америке, а хочется здесь - пусть живет здесь.

Ведь наша жизнь такая короткая, и было бы хорошо каждому прожить ее так, как ему хочется. Я каждому этого и желаю.

«Если бы я была ЛГБТ, тоже выходила бы с флагами!»

- А вот в штабе у Собчак уже возникли некоторые разногласия, в том числе и по отношению к вопросу, как сообщают некоторые СМИ, защиты прав ЛГБТ...  

- А какие там разногласия? Какое вообще к ним может быть отношение? Пусть люди живут, как хотят.

- Но дело в том, что одни живут и не афишируют, что у них такая ориентация, а другие с выходят флагами и хотят проводить так называемые гей-парады...

- А как афишировать, когда за это травят и преследуют? Если бы я была ЛГБТ, тоже выходила бы с флагами! Но есть люди, которые не хотят выходить...

Есть разные люди, и каждый делает так, как считает нужным в силу своего характера, в силу каких-то обстоятельств...

«Живите себе со своей бабой!»

- Но если у людей традиционная ориентация... Вот я, например, люблю женщин. Что ж, и мне выйти со своим флагом и тоже об этом объявить, устроить такой марш традиционных ценностей?

- Они борются за то, чтобы их признавали нормальными людьми. А что вы будете делать, просто пародировать их? Кто вам мешает? Живите себе со своей бабой, или с двумя, или с пятнадцатью, со сколькими хотите...

- Что значит - с бабой, у меня жена есть.

- Ну, дай вам бог, если вы ее любите! Мне больше нравится, когда люди любят друг друга...

Но я такая свободная, если касается других, а когда сама выходила замуж, то сказала своему будущему мужу: «Учти, у нас в доме будет домострой. Если замечу что-то такое - спущу с лестницы!»

И сама я - ни-ни, мне и в голову не приходило, потому что я любила своего мужа...

- Надеюсь, он не был замечен в своих пристрастиях к ЛГБТ-настроениям?

- Ну и слава богу, что вам не приходится решать эту проблему, потому что им, бедняжкам, трудно.

«Пусть они живут так...»

- Почему же им приходится туго? Может, они рассказывали вам о каких-то своих болезненных ощущениях?

- Они такие же люди, как и мы. И зачем же мы лезем их судить? Пусть они живут так, а мы будем так... Каждый живет так, как он хочет.

- Многие врачи считают, что это болезнь, причем в большинстве случаев - болезнь социально приобретенная...

- Нет, нормальные врачи так не считают. Это не болезнь, люди такими рождаются и в этом не виноваты. В этом нет ничего такого, тем более если они ведут себя нормально. 

«У мира был Творец»

- И последний вопрос - вы в Бога верите?

- Это сложный вопрос. Я не неверующая, потому что я не дарвинист.

Я не могу себе представить, что так разумно, так удивительно построенный мир, сам человек и вообще всякий муравейчик, что все это создалось само собой!

То есть у мира был Творец, Высший разум - иначе я и представить не могу!..

Но я не верю в то, что Бог следит, награждая за хорошее раем и наказывая за плохое адом.

Когда человек родился и живет, он сам ответственен перед своей совестью, перед своими детьми, перед теми, кого он уважает и любит, а Бог тут ни при чем.

Так что я не знаю, вера это или нет. У меня дома висят иконы, а в церковь я не хожу...

                                                                     Беседовал Александр САРГИН

 

 

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Людмила Алексеева: на выборах пройдет Путин, неужели вы этого не знаете?

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