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«У нас с Путиным было такое рукопожатие, что я теперь не буду никого вооружать!»

10 июля 2017, 19:19 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«У нас с Путиным было такое рукопожатие, что я теперь не буду никого вооружать!»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия, США и Иордания создают в Аммане центр по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня на юго-западе Сирии.

Напомним, что Путин и Трамп, обменявшись крепким рукопожатием, договорились на G20 о режиме прекращения огня в Сирии.

О режимах и рукопожатиях размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

 

«О единой Сирии надо забыть!»

- Что бы там дипломаты ни говорили, но, по сути, сейчас идет самый настоящий раздел Сирии. Всё, о единой Сирии надо забыть!

Идет раздел территории, контролируемой частично «Исламским государством» (запрещено в России - Ред.), частично - другими формированиями, поэтому очень важно, чтобы всё это теперь не переросло в глобальное столкновение США и России.   

Конечно, хорошо, что состоялась встреча президентов России и США, но было бы неплохо реализовать договоренность по прекращению огня на юго-западе Сирии в районе Дераа, Кунейтра и Сувейда...

«Договорились - и ради бога!»

Думаю, США опять нарушат договоренности, потому что идет раздел территории, причем идет-то достаточно наивно...

Ну да, сейчас в этих районах Сирии прекращены боевые действия, но, извините, а что значит прекратить их? Ведь там, где есть войска, так и будет контроль территории.

Так что я не верю в реализацию этих договоренностей, хотя всё звучит, конечно, красиво. Ну договорились - и ради бога!..

«Нет никаких гарантий, что США опять не нанесут удар»

Есть ли у США на самом деле какой-то контроль над этими сирийскими территориями? Что касается тех же районов Дераа и Кунейтра, то они контролируются проамериканскими структурами с территории Иордании.

То есть там присутствуют Иордания, саудовцы и США, более того, они хотят расширить эту зону. Но и правительственные силы тоже хотят ее расширить...  

Естественно, что там возникают боестолкновения, и американцы уже не один раз наносили удар по правительственным войскам. И, например, у меня нет никаких гарантий, что США опять не нанесут его...

«Лидеры встречались столько-то - ура!»

Знаете, по поводу прошедшей G20 не утихают какие-то детские игрища! Кто и сколько встречался с Трампом - один 40 минут, второй 23, третий 6...

Вот если в течение месяца в этом районе по правительственным войскам Сирии не будет нанесено ударов американской авиации, тогда мы скажем - слава богу!

Ну а если опять последуют эти удары, то какой толк от того, что встреча была два с половиной часа, два пятнадцать или сколько?!

Это напоминает мне времена позднего СССР, когда говорили, что лидеры встречались столько-то - ура! А потом бабах - и чего-то не ура...

Так что не надо бы всего этого... давайте смотреть на факты, на то, что происходит в реальности.

«Ладонь вверх, палец куда-то еще...»

Все эти рукопожатия президентов, ладонь вверх, палец куда-то еще...

Я не люблю все эти дела, и для меня это просто непонятно! Более того, это похоже на сильный, трудноскрываемый подхалимаж, кто кому руку жал, кто не жал...

Давайте будем смотреть на результаты. Вот не будет завтра украинская артиллерия наносить удары по Донбассу - слава богу! Или будет соблюдаться перемирие в Сирии...

Кстати, а что значит - перемирие в Сирии? Это когда правительственные войска не смогут углубляться на территорию, контролируемую оппозицией, то есть к иорданской границе? Ну и кому нужно такое перемирие - только американцам!

«У Медведева с Обамой тоже были хорошие отношения»

Знаете, когда говорят про личные отношения политических лидеров, то я с содроганием вспоминаю известные не столь далекие годы!

А ведь тогда были такие «личные отношения», что дальше просто некуда!.. И Запад тогда нас так «любил»!..

Ну не верю я в эти отношения! А позже, например, у Медведева с Обамой тоже были хорошие, просто прекрасные отношения...

«Американцам сейчас надо побольше урвать»

Трамп - это прагматичный лидер, пришедший из бизнеса, ну и зачем ему думать, например, о том, как приостановить кампанию русофобии?

У них есть антироссийский плацдарм на Украине, они расширяют систему военных баз в Сирии, ну и зачем американцам что-то «приостанавливать»?

Идет настоящий раздел Сирии, и американцам сейчас надо побольше урвать, а потом объединить два куска территории, чтобы северо-восток и юг Сирии тоже были под контролем США.

«Вот придет к Трампу министр обороны...»

Вот сейчас придет к Трампу министр обороны и доложит, что США курдам после Ракки опять будут поставлять оружие...

А Трамп вдруг скажет: «Знаешь, мы два с половиной часа общались с Путиным, и у нас было такое рукопожатие, что я теперь не буду вооружать ни курдов, ни кого-то еще!»

Ну и где здесь логика? Детский сад какой-то, честное слово!

Так что ничего не поменяется. Американцы будут стараться расширить свою зону влияния, мы тоже будем стараться чего-то там делать, ну и сирийское правительство тоже будет чего-то делать...

Все будут по максимуму захватывать территорию и обосновываться там, особенно на юге Сирии.

«Я не против, если в Донбасс придет мир...»

А что касается неких гамбургских договоренностей по украинскому вопросу и назначения спецпредставителя США по Украине, ну так что ж...

Знаете, я не против того, если завтра прекратятся боевые действия и в Донбасс опять придет мир. Но ведь никто в это не верит!

Ну назначили США спецпредставителя по этому вопросу, а что дальше? У них уже есть спецпредставитель, например, по так называемой антиигиловской коалиции, в функции которого входят все задачи, касающиеся Сирии...

Так вот он спокойно разъезжает по Сирии, у США там базы и т.п. Ну и что дальше?

«Украина - это огромный антирусский плацдарм!»

Этот вопрос надо рассматривать только так: Украина - это огромный антироссийский, антирусский плацдарм, и никто от него не откажется - ни США, ни Европа!

То есть постоянно будут идти некие маневры, а назначение того или иного должностного лица, спецпредставителя и т.п. уж точно не является решением проблемы!

Я не очень понимаю, что может поменять это назначение? В системе Госдепа США наверняка есть человек, который и так отвечает за Украину.

Ну назначили еще одно должностное лицо, а он возможно, оказался еще и русофобом. Если это назначение что-то и меняет, то только в худшую сторону!

«Уж сколько у нас думали, придет Трамп - он все порешает...»

Ну и как во все это можно верить? Уж сколько у нас думали, дескать, вот придет Трамп - так он все порешает...

Однако все это просто несерьезно! Как были проблемы в Сирии, так они и будут, и эти проблемы можно решать только военным способом...

 

 

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