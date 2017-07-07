Почти две трети россиян говорят, что в их семье все важные вопросы решаются совместно. Это показал опрос ВЦИОМ накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности, наступающего 8 июля.



Вопрос: «Что для вас важнее - семья или карьера?»

Владимир Винокур, народный артист России:

«Карьера у меня идет вместе с семьей!»

- Какая еще «карьера»?! Конечно, семья важней! Я живу с женой 43 года, и она мне всегда и во всем помогала и помогает.

И известен я стал более сорока лет назад, то есть карьера у меня идет вместе с семьей.

Карьера - это преходяще, а семья - она навсегда!

Владимир Соловьев, теле- и радиоведущий:

«Для мужиков важнее карьера, а женщины делают вид, что семья...»

- Как выясняется, все те, кто выбирают карьеру, потом ищут ответа на вопрос, куда же делась семья...

А вот те, кто выбирают семью, потом с интересом наблюдают, что почему-то нет карьеры...

Так что здесь, боюсь, нужно делать выбор, ну или в крайнем случае пытаться как-то совмещать.

Правда, людей, которым удается это совместить, по-моему, единицы.

Так что увы и ах! Для мужиков, как правило, карьера все-таки важнее, ну а женщины до какого-то момента делают вид, что важней семья...

Лариса Латынина, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, девятикратная олимпийская чемпионка и неоднократная чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике:

«Самое главное - это когда люди любят и понимают друг друга»

- По-моему, как-то нелогично противопоставлять семью и карьеру. Все зависит от того, как супруги понимают и друг друга, и то дело, которым они занимаются.

Мой супруг гордится моими заслугами, тем, что меня уважают, а я с огромным уважением отношусь к тем достижением, которых достиг мой муж в своем деле.

Так что самое главное - это когда люди любят и понимают друг друга.

Леонид Гозман, президент общероссийского общественного движения «Союз правых сил»:

«Для меня важны и сердце, и печень»

- А что важнее - сердце или печень? То есть я хочу сказать, что важно и то, и другое - и семья, и карьера.

А вообще, здесь каждый решает сам за себя, и в данном случае не может быть каких-то общих правил.

Что касается меня лично, то для меня важны и сердце, и печень, то есть и семья, и карьера.

Могут ли взгляды на семью и карьеру со временем претерпевать изменения? Знаете, тут надо учитывать культурные каноны.

Например, если общество убеждает женщину, что ее место - это семья, дети и церковь, то часть женщин, безусловно, будет в это верить.

Или если общество убеждает мужчину, что его дело - это борьба, война, охота и т.п., а семья не имеет значения, то часть мужчин тоже будет в это верить.

И тем не менее, значительная часть людей сами для себя определяют какие-то приоритеты...

Александр Залдостанов («Хирург»), лидер мотоклуба «Ночные волки», президент Российской ассоциации байкеров:

«Для меня такой вопрос вообще не стоит»

- Для меня такой вопрос вообще не стоит. Какая-то там карьера или не карьера... Знаешь, я об этом никогда не задумывался.

Михаил Державин, народный артист России:

«Настоящая семья помогает карьере, а карьера помогает семье!»

- Настоящая семья помогает карьере, а карьера помогает семье! Я был женат несколько раз, последний раз в браке уже 36 лет.

Но я никогда специально не занимался карьерой, хотя в нашей профессии карьера – это очень тонкий вопрос и многое зависит от случая...