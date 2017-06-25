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Не будем контролировать Арктику, оттуда по нам может быть нанесен внезапный удар

25 июня 2017, 14:14 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Не будем контролировать Арктику, оттуда по нам может быть нанесен внезапный удар
Mediarepost.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена обеспечить свой суверенитет над арктическими территориями, а также безопасность в этом регионе, учитывая наращивание военных потенциалов США.

Вопрос: «Арктика нам не чужая?»

 

Анатолий Вассерман, политический консультант:

«Исходя из хозяйственных и военных соображений...»

- Интерес России в Арктике прежде всего заключается в том, что мы там можем эффективно хозяйствовать, тогда как для других стран хозяйственная активность в сопоставимых условиях, мягко говоря, будет затруднительна.

Мы можем извлечь пользу из этих краев и для себя, и для всего остального мира, а этого уже достаточно, чтобы нам стоило прикладывать усилия по хозяйственной деятельности в арктическом регионе.

Полагаю, что Арктикой придется заниматься всем - и военным, и дипломатам, и ученым, и, главное, рядовым гражданам.

Этот регион надо осваивать, обживать, заселять, и чем больше нас там будет жить и работать, тем сложнее будет кому бы то ни было оспаривать наше владение Арктикой.

Ну а кроме того, существуют и военно-стратегические соображения, о которых несколько раз довольно подробно говорил Владимир Владимирович.

То есть если мы не будем контролировать арктические воды, то оттуда по нашей стране может быть нанесен внезапный удар.

Думаю, что это тоже достаточный повод для того, чтобы держать Арктику под контролем.

Так что, полагаю, что, исходя из хозяйственных и военных соображений, вполне достаточно видеть необходимость серьезной работы в Арктике.

Александр Александров, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, вице-президент совета директоров российского отделения Ассоциации исследователей космоса, кандидат технических наук:

«Арктику из космоса я видел под большим углом»

- В Арктике имеются колоссальные запасы нефти, газа, других природных ресурсов. Очевидно, что Арктика - это территория под нашей юрисдикцией, вот и надо ее осваивать.

Все это абсолютно закономерно, и никаких вопросов тут быть просто не может. И сейчас, по-моему, всё правильно делается.

Смогут ли там столкнуться чьи-то интересы? А как же, еще как! На нашу приграничную территорию Арктики уже точат зубы и канадцы, и американцы, и все эти северяне, скандинавы...

Конечно, они будут продолжать это делать, ведь им хочется там хоть что-то урвать, но - нужно просто соблюдать границы.

Может ли дойти до демонстрации силы? Знаете, это зависит от поведения наших «партнеров», как правильно их называет Владимир Владимирович.

В зависимости от того, как они будут себя вести, мы и будем действовать. В арктических широтах ходят их подводные лодки, корабли, летают самолеты...

Все видят, как эти наши «друзья» сегодня ведут себя в той же Прибалтике, показывая свои зубы и мускулы. Поэтому возможно всё!

Идет не просто оголтелая русофобия, а уже разговор с позиции силы, слышны настоящие угрозы. Понятно, что наш МИД будет готовить ноты по поводу всех этих, так сказать, фокусов, которые выкидывают наши «партнеры».

Так что всё это, повторяю, очень и очень серьезно, очень!

Арктику из космоса я видел под большим углом, и, помню, мы тогда больше смотрели на Антарктиду, на громадные отколовшиеся льдины, айсберги. Мы следили за тем, как они дрейфуют в океане.

То есть я хочу сказать, что Арктику, ну и, например, Питер с той орбиты, на которой мы находились, было видно не очень хорошо, как бы по наклонной.

А вот когда орбитальная станция будет на широте пуска за 60-70 градусов (или мы энергетически сможем выводить свои орбитальные группировки на северные широты), тогда и будем спокойно смотреть на Арктику в ее полной красе.

Так что нам надо заканчивать летать на 51-м градусе, и пора расширять свои возможности.

Если говорить о пилотируемой космонавтике, то, конечно, неплохо было бы поднять широту пуска, и тогда можно вести инструментальное наблюдение за арктическими широтами.  

Арктика важна не только для космонавтики и народного хозяйства, это касается и обороноспособности нашей страны, скажем, расширение наших морских возможностей.

То есть на случай надобности и возможности ведения активных боевых действий...

Если у нас в Арктике будут находиться или уже находятся какие-то потенциалы, то будет легче привести их в действие с тех широт, нежели с континента.

Поэтому наши «партнеры» и опасаются таких наших возможностей и не хотят нашего расширения в этой области.

Так что наши интересы в Арктике, думаю, будут отстаивать и военные, и наука, дипломаты, промышленность, дальше - экология и поехали, поехали... 

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, член Союза писателей РФ генерал-полковник запаса:

«Зато наш Северный флот!..»

- Если мы с помощью военной силы не защитим арктический регион, то туда сначала просто придут корабли наших «партнеров» из НАТО и возьмут под охрану эту территорию, а потом появятся различные геолого-разведочные компании и т.п.

А мы будем писать в ООН…

Для нас очень важно, чтобы Север был спокоен. Арктика – это же огромное скопление ресурсов, и поэтому там может разгореться жесткий спор о принадлежности углеводородных запасов.

Более того, этот спор вполне может перерасти в вооруженную конфронтацию, поэтому Россия сейчас и хочет утвердиться там, основываясь на правовых документах.

Но мы видим, как в арктическом регионе стали появляться вооруженные компоненты других претендентов на эти богатства.

На протяжении многих веков мы были надежно прикрыты с севера, и теперь очень важно, чтобы со стороны Арктики для нас не возникло каких-то угроз, например, со стороны подводных лодок или самолетов, принадлежащих нашим вероятным недругам.

Да, натовские эскадры сильны, особенно если туда будут включены английские ядерные подлодки... Да, силен и флот США...

Но это вовсе не означает того, что все их силы будут сосредоточены именно в Арктике.

Зато наш Северный флот занимает более выгодное стратегическое положение, поскольку в том регионе находятся пункты его базирования.       

То есть наш флот опирается на тыловую систему обеспечения, а его потенциал прирастает еще и береговой и стратегической авиацией.

Что ж, предстоит мощный политико-правовой спор с использованием экономических рычагов и возможностью некой демонстрации вооруженных сил.

Однако сейчас стороны, претендующие на эти запасы, просто завышают планки своих позиций с тем, чтобы потом в каком-то компромиссном договоре, что называется, получить свою долю. 

И еще. Только российское ядерное оружие сейчас является помехой для Запада. Так что если мы пойдем на его сокращение, то проиграем по всем направлениям, в том числе и по арктическому...     

 

 

 

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