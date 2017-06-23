Власти Подмосковья считают, что Балашихе необходимы два мусороперерабатывающих завода.

Напомним, что Владимир Путин поставил задачу - закрыть в течение месяца свалку бытовых отходов «Кучино», на миазмы от которой во время недавней Прямой линии с президентом пожаловались жители Балашихи. Однако свалку закрыли гораздо раньше...

Вопрос: «Мусор не надо оставлять на долгую память?»

Владимир Кашин, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам, профессор, академик РАН:

«Безусловно, мусор надо перерабатывать»

- Не только в Подмосковье, но и Москве накоплены миллиарды кубометров мусора, который находится на «великих свалках», как организованных, так и не организованных.

Та же ставшая теперь знаменитой на всю страну гигантская свалка «Кучино» в Балашихе функционировала почти 50 лет!

Безусловно, мусор надо перерабатывать. Правда, это очень трудоемкая и затратная технология, поэтому всё надо решать комплексно.

Но все же стремиться к тому, чтобы большую часть мусора именно перерабатывать!

В Подмосковье сейчас в основном находятся мусоросжигающие заводы, причем там же, где и где эти знаменитые полигоны.

Но если говорить о мусоросжигании, то необходимо заниматься новейшими технологиями, чтобы не выбрасывать в атмосферу десятками миллионов тонн всё то, извините, химическое дерьмо, которым все мы сегодня, к несчастью, дышим и травимся.

За рубежом уже есть большие достижения в плане того, что сначала идет сортировка, потом вторичное использование, переработка мусора и, наконец, его частичное сжигание.

Вот если бы нам идти таким путем и не испортить саму идею, пытаясь сжигать несжигаемое и создавая тем самым напряжение по экологическим показателям, тогда все будет в порядке.

Николай Русаков, заместитель директора НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАН, профессор, академик РАН:

«Наш основной способ борьбы с мусором – это его вывоз на полигоны»

- К сожалению, наш основной способ борьбы с мусором – это его вывоз на полигоны, а даже не на мусоросжигательные заводы.

Но нужно, чтобы во время сжигания соблюдалась температура не менее 1200 градусов, когда не образуются диоксины. Правда, добиться этого очень сложно, но наши технологи обещают сделать это...