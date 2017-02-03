«Лукашенко - это ловкач, который пытается жить за счет России!»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил ответственность за обострение ситуации между нашими странами на Кремль, который, по словам политика, боится, что Белоруссия «уйдет на Запад».

Вопрос: «Что-то «батька» опять помрачнел?»

Эдуард Лимонов, публицист, писатель:

«... как честный рубаха-парень!»

- Знаете, на мой взгляд, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко настолько ненадежный сосед, что Россия уже давно должна была принять какие-то меры... ну, чтобы у нас по соседству был другой руководитель.

Может, стоило как-то попытаться, чтобы там наконец-то устроили свободные выборы и на этой должности в Белоруссии появился кто-то другой!..

Лукашенко - это же ловкач! Он постоянно шарлатанит, пытается жить за счет России, все что-то выцыганивает, но подаёт так, будто действует, как такой честный рубаха-парень...

Виктор Алкснис, депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса:

«Но в России восторжествовала либеральная экономика...»

- В те годы, когда я работал в Госдуме, меня называли «адвокатом Лукашенко». Я всегда выступал в его поддержку и считал, что Александр Григорьевич - это именно тот человек, который сможет начать процесс возрождение нашей великой страны - Советского Союза.

После избрании президентом Белоруссии в 1996 году он заявил, что надо исправить ошибки, приведшие к распаду СССР.

Он выступил инициатором создания Союзного государства Россия-Белоруссия и подписал соответствующий договор.

Но в России восторжествовала либеральная экономика, основанная на незаконной приватизации, деиндустриализации и построении так называемой сырьевой империи.

Белоруссия же шла путем создания регулируемой рыночной экономики и сохранения социальных гарантий для населения.

В результате Россия и Белоруссия постепенно стали отдаляться друг от друга, более того, все чаще и чаще начали возникать конфликтные ситуации...

Например, в вопросах введения единой валюты, когда Лукашенко потребовал себе права на эмиссию этих денег и в Минске..

Россия потребовала себе права на приватизацию крупнейших белорусских предприятий, что в конечном итоге должно было привести к тому же результату, что и в России, - закрытию большинства из них.

Дошло до того, что Белоруссия отказалась признать возвращения Крыма в Россию, опасаясь возможности повторения «крымского сценария» и у себя!

Я уж не говорю об отрицательном отношении Лукашенко к Новороссии и событиям в Донбассе.

В последние месяцы конфронтация между нашими странами резко усилилась. Аресты пророссийских журналистов в Белоруссии, «нефтяная» и «газовая» война и многое другое...

Я не хочу нагнетать страсти, но, на мой взгляд, уже в ближайшее время мы можем увидеть дрейф Белоруссии на Запад и постепенное ее сползание в антироссийский лагерь, включая ЕС и НАТО...

Сергей Марков, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ, член Совета по внешней и оборонной политике РФ, кандидат политических наук:

«Главной проблемой официального Минска является отсутствие денег»

- Что ж, в последнее время в отношениях Москвы и Минска возникла заметная напряженность.

Двум странам до сих пор не удалось решить спор о выплате долга Белоруссии по газу, и в связи с этим Россия намерена сократить поставки нефти.

А ведь еще в начале января в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии заявили, что так и не достигнуты договоренности с российской стороной по тарифам на транзит нефти через белорусскую территорию.

На сегодняшний день главной проблемой официального Минска является отсутствие денег. Стране срочно необходимо найти финансирование, без которого невозможно решить проблему по газу и нефти.

По сути, в этом вопросе есть не только экономическая, но и политическая составляющая, о чем свидетельствуют и последние критические высказывания, и плохо скрываемое раздражение белорусского руководства...